Padre de Keyla Martínez: La lógica nos dice que no hay un solo culpable

LA ESPERANZA, HONDURAS.-Con pancartas en mano y exigiendo justicia por la muerte de Keyla Martínez, sus padres, Norma Rodríguez y Luis Sosa, llegaron hasta los juzgados en Intibucá donde se desarrolla la audiencia inicial contra el agente policial acusado de la muerte de la estudiante de enfermería.



El padre de Keyla aseguró que no solo una persona está detrás del crimen. "No podemos decir cuántos porque hasta la vez lo manejan en un misterio bastante grande, pero la lógica nos dice que no hay un solo culpable", dijo a Hoy Mismo.

VEA: Conozca la celda policial donde murió Keyla Martínez

+¿Qué es asfixia mecánica? La causa de muerte de Keyla Martínez



Además, agregó que "de hecho, directa o indirectamente hay mucho culpables, los que la agarraron a ella hasta los que hicieron la patarata de llevarla al hospital supuestamente para que la auxiliaran porque decían que estaba viva, cuando ya sabían que ella ya estaba muerta, para justificar no sé qué".



"Solo con la ayuda de Dios podemos lograr que se haga justicia, no solo por Keyla, sino por todas aquellas mujeres que han sido violentadas", expresó el devastado padre, quien a su vez dejó claro que no busca venganza, "solo justicia".



Finalmente, el señor Sosa recordó a su hija como una persona que solo tenía amor para regalar al prójimo.



“Parece un sueño, una mentira, no poder disfrutar de esa sonrisa que ella siempre mantuvo en su rostro”.

ADEMÁS: ¿Las vidas de los dos policías asesinados valían más que la de mi hija?

Audiencia

Este miércoles, a las 9:00 AM, dio inicio la audiencia inicial contra el agente policial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por el Ministerio Público (MP) del femicidio agrvado contra Keyla Martínez.



Perdomo Sarmiento fue separado de la institución policial los primeros días de abril, luego de varias audiencias de descargo. Su captura se realizó el pasado viernes 16 de arbil.

ADEMÁS: Mamá de Keyla Martínez: “fueron las personas que debieron haberla protegido”