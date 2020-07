Las amargas palabras del padre de German Vallecillo Jr. tras sangriento crimen

LA CEIBA, HONDURAS.-Quebrantado y entre lágrimas, German Vallecillo, padre de German Jr, lamentó el vil asesinato de su hijo, a la vez que aseguró perdonar de corazón a quienes perpetraron el doble crimen este miércoles en La Ceiba, Honduras.



"Estoy destrozado, lo que menos piensa uno es que a un hombre como mi hijo que hacía tanto bien a la humanidad le fuera a pasar una cosa como esta. Sinceramente yo le dejo todo a Dios, yo se que su justicia habrá de castigar a quienes cometieron este hecho contra mi hijo", dijo a HRN este miércoles.

El periodista Vallecillo fue, durante varios años, corresponsal del noticiero TN5.

"Yo los perdono, pero Dios no los va a perdonar, ellos van a conocer la ira de Dios. El que a hierro mata a hierro muerte", advirtió.



El destacado periodista aseguró que habían motivos que llevaran a los malhechores a quitarle la vida a uno de los hombres más queridos de la zona atlántica.



"Era un hombre increíble, mi hijo tenía un gran corazón. Quienes pierden con la muerte de mi hijo es ese montón de gente humilde que recibían la ayuda que les brindaba", lamentó.

"Estoy muy dolido y lo que más me duele es que me lo mataron hoy, el día de su cumpleaños, como que a propósito lo hicieron para que lo recordaramos siempre", reclamó don German.



Asimismo, confirmó que su hijo no tenía problemas con nadie, pero que desde que se metió a la política comenzaron las dificultades, "porque le tenían envidia".

