El último mensaje de German Vallecillo Jr. en WhatsApp antes de ser asesinado

LA CEIBA, HONDURAS.- Emocionado, feliz y bendecido se encontraba German Vallecillo Jr. este miércoles, pues celebraba un año más de vida, por lo que desde muy temprano agradeció a través de sus redes sociales.



El comunicador hondureño, que fue asesinado junto a su camarógrafo Jorge Posas, había agradecido a sus amigos, familia y seguidores por todas las muestras de cariño que le enviaron desde tempranas horas.



Uno de los últimos mensajes en su estado de WhatsApp fue publicado a las 6:43 de la mañana. "¡Wow! Qué especiales todos. Me levanto y ya tengo cientos de mensajes. Gracias, me siento bendecido", escribió.



Asimismo, publicó un video en su cuenta de Facebook donde mostraba los mensajes de felicitaciones de su WhatsApp y aseguró que le habían escrito amigos de varias partes del mundo.

Vea aquí: Así era German Vallecillo Jr., el comunicador acribillado en La Ceiba



"No eran ni las 7:00 AM y mi WhatsApp ya tenía mensajes de todas partes del mundo, desde media noche. Y no digamos el Facebook, ya son las 9:00 Am y probablemente será imposible contestarles a todos el resto del día, pero si hay algo bonito en todo esto es el cariño sin ningún compromiso que me tienen todos. Tantas bendiciones que me mandan que son "oro puro" para mí. No hay nada con más valor en este mundo que la gracia de Dios y tener tanto amigos. Dios los bendiga a ustedes y sus familias. Gracias de todo corazón", escribió en uno de sus últimos mensajes.



Hasta el momento se desconoce cuáles habrían sido las causas para asesinar al joven comunicador que era muy conocido en la ciudad de La Ceiba. El joven periodista y su camarógrafo laboraban en 45Tv.



Captura de pantalla de uno de sus últimos estados en WhatsApp.