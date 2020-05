Matan a hombre de varios disparos en la colonia Flor del Campo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una persona fue asesinada la tarde de este sábado en el sector La Cantera de la colonia Flor del Campo de Comayagüela, ciudad capital de Honduras.



La víctima fue atacada a disparos por desconocidos en la solitaria calle. El cuerpo quedó a la orilla de un callejón, sobre la maleza.

El hombre, quien no ha sido identificado, vestía una camisa negra, pantalón jeans azul y tenís de color negro y plantilla blancas.



Según algunos vecinos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el lugar, no obstante, no dieron detalles de los sicarios.



A la zona llegaron elementos de la Policía Nacional, quienes están a la espera de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el personal de Medicina Forense.

