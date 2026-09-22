La UPNFM abre la convocatoria al VII Congreso para Docentes de Español

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) celebró este martes el lanzamiento del VII Congreso para Docentes de Español, un encuentro que bajo el lema "Buenas prácticas en la enseñanza de la lengua y la literatura" reunirá el 22 y 23 de octubre, en su campus central, a maestros de todos los niveles del sistema educativo nacional. Al acto inaugural, celebrado en la Librería Morazania, asistieron profesores, autoridades universitarias, representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), además de figuras de la vida cultural del país como el escritor Víctor Manuel Ramos, al frente de la Academia Hondureña de la Lengua.

La rectora Lexy Medina abrió la jornada con un discurso de tono humanista en el que convocó a Cervantes, Freire y Machado para defender la enseñanza de la lengua como una tarea con consecuencias cívicas. "Quien domina la palabra argumenta y no se deja arrastrar, interpreta y no se deja engañar", afirmó, antes de advertir que cuando un estudiante hondureño no consigue leer con comprensión "se ha estrechado su horizonte".

De la cita la rectora espera redes de colaboración entre docentes e instituciones, experiencias documentadas que puedan trasladarse al sistema educativo nacional y, sobre todo, continuidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El respaldo de España

Guillermo López Gallego, ministro consejero de la Embajada de España en Honduras, habló de un idioma que ambos países comparten y que se enriquece con la diversidad de quienes lo hablan. Evocó a Heidegger y su idea del lenguaje como casa del ser para describir el vínculo entre España, Honduras e Iberoamérica, y celebró que el encuentro coincida con octubre, el mes que en el país se asocia afectuosamente con España. El diplomático anunció que la embajada y el CCET traerán a dos especialistas: el crítico literario Juan Marqués y Susana Gómez, experta en la enseñanza del español, quienes participarán también en la programación del centro cultural durante esos días.

Inteligencia artificial y emociones en la agenda

José Benito Martínez, jefe del departamento de Letras de la UPNFM, explicó que el programa gira alrededor de la competencia comunicativa, con propuestas novedosas para la enseñanza de la lectura comprensiva y la escritura.

A ello se suman la tecnología aplicada a la educación, con la inteligencia artificial como eje de discusión, y la enseñanza del español como lengua materna y como segunda lengua.

La incorporación más llamativa de esta edición es la gestión afectiva en el aula. Martínez subrayó la importancia de atender las emociones de los estudiantes y también las de quienes enseñan.

El temario se completa con el diseño universal del aprendizaje, la metodología de la educación lingüística y literaria y la literatura infantil y juvenil, según detalló el video promocional presentado durante el lanzamiento.

Proceso de inscripción

El congreso se desarrollará de manera presencial en el campus central de la UPNFM, con webinars, un sitio web y materiales de apoyo como complemento. La inscripción tiene un valor de 250 lempiras para docentes y 100 para estudiantes de pregrado, y los maestros que se registren antes del 10 de octubre obtendrán un descuento de 50 lempiras. Martínez aclaró que el costo, simbólico, cubre sobre todo los materiales que recibirán los participantes, y animó a inscribirse pronto.

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