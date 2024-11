Víctor Manuel Ramos: “Leer desarrolla la conciencia, que es la verdadera identidad de cada persona”

5

¿A qué le atribuye su transición de querer ser músico, estudiar docencia y medicina, especializarse en anestesiología y finalmente decantarse por la literatura?

La literatura me llamó la atención desde niño; mi mamá era maestra y en casa siempre había libros, eso despertó mi pasión. Sin embargo, estudié medicina pensando que me daría independencia económica y fue un error, porque terminé atendiendo gratis a la mayoría de mis pacientes, algo de lo que no me arrepiento.

Hábleme sobre la dualidad de elaborar textos académicos y crónicas con la escritura de obras infantiles.

El éxito de mi primer libro infantil (“Acuario”, 1991) me animó a explorar ese género, especialmente porque pocos lo hacían en el país. Las otras obras que tengo fueron surgiendo por necesidad.