Jorge Volpi: “No hay que confundir mentira con ficción”

El libro de Volpi (Ciudad de México, 1968) es una erudita reflexión acerca de las ficciones, uno de los temas que obsesiona al fabulador, tratado en algunos de sus libros anteriores, sobre todo en “Leer la mente”, génesis de su nueva propuesta.

Durante 665 páginas el volumen publicado por Penguin Random House hace un recorrido de la ficción desde el big bang hasta los tiempos modernos en los que la inteligencia artificial amenaza con imponerse.

También sugiere cómo podría ser el futuro, de acuerdo con los científicos.

“Yo creo que en todos los ámbitos, incluido el de la ciencia desde principios del siglo XX, al menos, sabemos que no existen las verdades absolutas, pero eso no implica que no existan la verdad y las verdades parciales. Mientras que la mentira siempre es ficción, la ficción no siempre es mentira”, insiste.