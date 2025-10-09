Rafael Varela: del color a la memoria de la luz

San Salvador, El Salvador.- Rafael Varela es un artista que por largo tiempo ha bregado dentro de los parámetros de la tradición figurativa. El arte figurativo, en sus diferentes expresiones (pintura, escultura, dibujo y grabado), ha configurado, en términos generales, el mapa visual de la producción plástica salvadoreña. Sin embargo, aun reconociendo el peso de esa tradición, el maestro Varela ha optado por explorar, de manera muy consciente, las propiedades formales que le brinda la dimensión absoluta del color.

Ha incursionado en el mundo del arte abstracto tal como lo han hecho grandes maestros del arte figurativo universal; no olvidemos que Kandinsky, Mondrian y Malévich, tuvieron una etapa figurativa bien reconocida en la historia del arte antes de ser distinguidos como precursores indiscutidos del arte abstracto mundial. Con esta propuesta de carácter abstracto, el artista se distancia de las aventuras anecdóticas y narrativas que nos ha legado gran parte de la pintura figurativa, también conocida como género de la representación. En una entrevista al pintor Venezolano Carlos Cruz Diez, este planteó que "el color es la luz y no la certeza que durante milenios hemos asimilado que era"; examinando con detenimiento esta expresión, vemos cómo Varela busca distanciarse de las certezas representativas o de la función ilustrativa o utilitaria que comúnmente y durante siglos, la pintura le ha asignado al color con el fin de producir objetos visuales sobre el lienzo. En el caso de Rafael Varela, está claro que se trata de un artista cuya práctica figurativa hace tiempos dio indicios de estar evolucionando hacia lo abstracto, ¿Cuáles eran esos indicios o evidencias?, por un lado, ya se observaba en su pintura figurativa un manejo de planos continuos de color, eran placas de luz totalmente minimalistas, sin ninguna gestualidad matérica; si había alguna gestualidad era aquella derivada de la emocionalidad producida por la luz. Cuando digo que ciertas áreas de la pintura figurativa de Varela no presentaban gestualidad matérica, solo estoy acentuando una característica general de su pintura: es totalmente fluida, delgada, es como si fuera la epidermis del lienzo, esto lo aleja del informalismo europeo y del expresionismo abstracto norteamericano. Por otro lado, ya existían dentro del lienzo estructuras de color que, al abstraer los elementos figurativos, tenían la suficiente autonomía para discursar desde la narrativa visual de las formas creadas por la propia dinámica de la luz. También debo señalar que mucha de su obra figurativa introduce elementos geometrizantes en la arquitectura espacial que aglutina todo el conjunto. Este ejercicio de corte geométrico ya expresa una necesidad de compactar o concentrar la imagen que intelectualmente se relaciona con las operaciones de síntesis que exige el arte abstracto. Esta geometrización de Varela, como ya lo indiqué, no solo compacta la estructura de la imagen, también la ordena; precisamente, orden, síntesis y una sólida estructura visual es lo que caracteriza a la pintura abstracta que hoy nos presenta el artista bajo el título: "Del color a la memoria de la luz".

Por estos antecedentes que ponen en juego el uso de elementos geométricos en su obra figurativa, creí que Varela derivaría su trabajo hacia la abstracción geométrica, cosa que no me hubiera extrañado si tomamos en cuenta que este tipo de abstracción tiene un largo recorrido y genuinos precursores en la práctica artística centroamericana; recordemos la obra del guatemalteco Carlos Mérida o el trabajo del costarricense Manuel de la Cruz Gonzáles, solo para mencionar dos figuras importantes de este género. Lo curioso es que Varela se decantó por suaves estructuras de luz, por campos de color delimitados por otros espacios con tonalidades distintas y que lejos de ofrecer contrastes violentos, ofrecen una serena atmósfera de tonos. En esta propuesta de Rafael Varela, los colores, sin aspavientos ni agitación alguna, construyen sus propios valores de significación, más bien edifican un diálogo interminable, una armonía de acordes: hay en estas pinturas partituras de luz que proyectan una metáfora musical en el espacio. Cuando hablé con el artista sobre este proyecto me dijo: “no quiero referenciar nada que no sea el color, si algo quiero decir será lo que diga el color, lo que quiero trasmitir es la emoción que produce la luz”; más tarde, en un café fue totalmente contundente y me dijo: “quiero que el color tome la palabra”. Me impresionó su apuesta, no solo por su claridad, sino también, por la convicción de su empeño y por la capacidad manifiesta de contextualizar su obra dentro de la historiografía del arte abstracto. Cuando Mark Rothko pintó Magenta, negro, verde sobre naranja, al comentar el efecto de sus cuadros, dijo una vez: "sólo me interesa expresar emociones humanas básicas -tragedias. Éxtasis, fatalidad, etc. – y el hecho de que mucha gente rompa a llorar al contemplar mis cuadros demuestra que transmito esas emociones humanas básicas". Varela, al igual que Rothko, no es indiferente a las emociones humanas, no todo arte abstracto es sinónimo de indiferencia emocional o de evasión social, lo que sucede es que estos artistas solo están dispuestos a que esa emocionalidad se verifique en los pliegues de la luz, en el lenguaje del color y no en los desbordes de narraciones a veces lastimeras; es en ese sentido, que es absolutamente comprensible la expresión de Rafael Varela: “quiero que el color tome la palabra”. Con esta expresión, el artista no se niega a hablar de lo humano, pero solo tiene licencia para hablar desde la memoria de la luz. Barnett Newman, el gran artista abstracto norteamericano, en una declaración que se encuentra en la Fundación PROA, dijo: “Estamos creando imágenes cuya realidad es evidente por sí misma y que están desprovistas de los accesorios y muletas que evocan asociaciones con imágenes anticuadas, tanto sublimes como bellas... la imagen que producimos es la evidente de la revelación, real y concreta, que puede ser comprendida por cualquiera que la mire sin las gafas nostálgicas de la historia”. Esta cita de Newman, al mismo tiempo que encierra parte del gran ideario del arte abstracto de su época, no deja de ser provocadora, sobre todo, porque se ha creído que el color y el dibujo solo sirven para contar las anécdotas de aquellas formas útiles que sirven a la representación de algo.