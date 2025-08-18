El Ateneo de Madrid recibirá en sus salas el arte de la hondureña Patricia Nieto

Madrid, España.- El jueves 21, la artista hondureña Patricia Nieto dará un nuevo paso en su carrera en España al exponer en el Ateneo de Madrid, uno de los principales espacios culturales de la capital. Su muestra “En la hondura del alma, un viaje a nuestro interior” se enmarca en el realismo, disciplina que Nieto ha explorado con notable maestría. El crítico de arte Carlos Lanza afirma que en la obra de la artista “convergen una cartografía de lo social, una radiografía de la época y una lección de vida: nada de lo humano le es ajeno”.

Según Lanza, sus pinturas reflejan los caminos vividos por las personas, moldeados por la alegría y el dolor, y muestran un profundo deseo de encuentro, identidad y respeto por la dignidad humana. Conversamos con Patricia Nieto previo a la inauguración de su muestra en Madrid. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Es la tercera ciudadana hondureña y primera mujer hondureña en exponer en el Ateneo de Madrid, ¿Cómo ha sido el camino hasta este momento? Precisamente fue en una exposición en Madrid, en homenaje al padre de la pintura hondureña, Pablo Zelaya Sierra, donde se empezó a orquestar todo; ya que fue aquí donde pude profundizar sobre mi obra con el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y el primer secretario encargado de cultura, Delmer Moreno. En esa exposición de hace un año dimos las primeras pinceladas, y desde entonces no hemos parado de trabajar para que esta muestra “En la hondura del alma, un viaje a nuestro interior” —financiada por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)— sea una realidad en el emblemático Ateneo de Madrid, donde Pablo Zelaya expuso en 1932 y hace unos años el también pintor hondureño residente en Madrid, Carlos Andino, por lo que para mí es todo un honor poder representar a través del arte a mi querida Honduras en pleno corazón de Madrid. ¿Cómo ha evolucionado su visión de Honduras viéndola de lejos, y cómo esa visión ha influenciado su obra? Aunque vivo en Madrid, España, tengo familia en Honduras y siempre que podemos hablamos para saludarnos, saber cómo nos encontramos, etc. En estos encuentros “a distancia” puedo vislumbrar que la vida no es un camino de rosas ni un sueño feliz, pero en esta travesía también hay cabida para el amor y la esperanza; entonces intento que en mi obra, además de sombras haya luz. La simple palabra Honduras es un viaje a las profundidades, y no hay concepto mejor para una artista.