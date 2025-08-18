El Ateneo de Madrid recibirá en sus salas el arte de la hondureña Patricia Nieto

Madrid, España.- El jueves 21, la artista hondureña Patricia Nieto dará un nuevo paso en su carrera en España al exponer en el Ateneo de Madrid, uno de los principales espacios culturales de la capital.
Su muestra “En la hondura del alma, un viaje a nuestro interior” se enmarca en el realismo, disciplina que Nieto ha explorado con notable maestría.
El crítico de arte Carlos Lanza afirma que en la obra de la artista “convergen una cartografía de lo social, una radiografía de la época y una lección de vida: nada de lo humano le es ajeno”.
Según Lanza, sus pinturas reflejan los caminos vividos por las personas, moldeados por la alegría y el dolor, y muestran un profundo deseo de encuentro, identidad y respeto por la dignidad humana.
Conversamos con Patricia Nieto previo a la inauguración de su muestra en Madrid.
Es la tercera ciudadana hondureña y primera mujer hondureña en exponer en el Ateneo de Madrid, ¿Cómo ha sido el camino hasta este momento?
Precisamente fue en una exposición en Madrid, en homenaje al padre de la pintura hondureña, Pablo Zelaya Sierra, donde se empezó a orquestar todo; ya que fue aquí donde pude profundizar sobre mi obra con el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y el primer secretario encargado de cultura, Delmer Moreno.
En esa exposición de hace un año dimos las primeras pinceladas, y desde entonces no hemos parado de trabajar para que esta muestra “En la hondura del alma, un viaje a nuestro interior” —financiada por el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)— sea una realidad en el emblemático Ateneo de Madrid, donde Pablo Zelaya expuso en 1932 y hace unos años el también pintor hondureño residente en Madrid, Carlos Andino, por lo que para mí es todo un honor poder representar a través del arte a mi querida Honduras en pleno corazón de Madrid.
¿Cómo ha evolucionado su visión de Honduras viéndola de lejos, y cómo esa visión ha influenciado su obra?
Aunque vivo en Madrid, España, tengo familia en Honduras y siempre que podemos hablamos para saludarnos, saber cómo nos encontramos, etc. En estos encuentros “a distancia” puedo vislumbrar que la vida no es un camino de rosas ni un sueño feliz, pero en esta travesía también hay cabida para el amor y la esperanza; entonces intento que en mi obra, además de sombras haya luz. La simple palabra Honduras es un viaje a las profundidades, y no hay concepto mejor para una artista.
Su trabajo en el realismo es excepcional, ¿Cómo ha sido ese proceso suyo en el arte desde el realismo?
El realismo en el arte tiene algo excepcional, a los artistas nos permite contar cosas tan reales, valga la redundancia, que para los espectadores son más fáciles de entender y, por ende, emocionar. De esto ya me di cuenta cuando tan solo era una alumna en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tegucigalpa, y más tarde en cada experiencia artística que he ido teniendo hasta el día de hoy, tanto del lado artístico como del lado del espectador.
¿Cuáles son las inquietudes que lleva al lienzo?
Contar historias de vida. Me apasiona acercarme a las personas, escucharlas y después, si hay aceptación por ambas partes, llevar creativamente su vida a un lienzo que será expuesto y los demás podrán o no identificarse con esa obra.
Es raro que no haya algún tipo de identificación, ya que todos somos humanos y suelen pasarnos las mismas cosas más allá del lugar donde vivimos. También, un lienzo es un altavoz para inspirar a otros a intentar cumplir sus sueños, mantener la esperanza y, por qué no, a intentar ser mejores personas.
¿Qué manifiesta de usted esa calidez del color?
Mis raíces latinas. La mujer latina es vibrante, cargada de energía, de sentimientos puros. Ahora me acuerdo de mi mamá Suyapa, que en paz descanse, siempre jovial pese a los avatares de la vida. En mi obra también está presente, a través del color, el clima tropical de Honduras. Pero no solo la mujer latina y el clima tropical, además la música y el baile de una tierra que sabe levantarse de las adversidades y seguir luchando sin perder la hospitalidad ni la alegría.
¿Qué visualiza para su carrera en el futuro cercano?
Actualmente, y en un futuro cercano, me veo haciendo obras por encargo de cualquier tipo: desde retratos —a mi modo de ver, mi punto fuerte, tras conectar con los ojos de las personas a retratar— hasta cualquier otro tema como, por ejemplo, paisajes o bodegones.
Si bien, al mismo tiempo que realizo los encargos, desde la pandemia de covid-19 me encuentro sumergida en un proyecto personal donde llevo al límite el cuerpo, la mente y la espiritualidad femenina en un formato más grande. Y con toda la ilusión de que este proyecto salga a la luz algún día a través de alguna institución, o bien a través de alguna galería de arte privada que apueste por él.
¿Cuáles son sus expectativas previo a la muestra?
Positivas. Y aquí, si me lo permite, me gustaría mencionar al crítico y curador Carlos Lanza por hacer el texto curatorial de la obra. Carlos ha visto belleza en mi obra y la transmite a los demás a través de palabras que incitan al encuentro entre las personas... Muchos amantes del arte, tras mandarles la invitación, ya me han confirmado que asistirán. Y con la ilusión de que guste, nos haga reflexionar y, por supuesto, compartamos buenos momentos. Esos que hacen que la vida merezca la pena ser vivida y sentida.