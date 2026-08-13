Los infiernos de la inocencia en la poesía de Xalli Xihuitl

Tegucigalpa, Honduras.- Incómodo y perturbador, el poemario “No merecés recibir disculpas” de la poeta Xalli Xihuitl es un descenso sin concesiones hacia los territorios donde la infancia deja de ser sagrada y los vínculos familiares revelan sus fracturas más oscuras. A través de una exploración intensa de la intimidad infantil, emergen el poder silencioso de los adultos, los rituales que reemplazan al amor, la alienación cotidiana y la forma en que la exclusión termina por normalizarse.

Aquí, la sensibilidad primigenia se desgarra. El hogar, alguna vez concebido como refugio, se transforma en el umbral perfecto hacia el abismo. En verdad, no existe una manera perfecta de amar; existe únicamente el riesgo inevitable de hacerlo. Y aunque la adultez intente comprender esa imposibilidad, las preguntas permanecen intactas: ¿quién nos protege en la infancia cuando el peligro habita allí mismo donde debería existir el cuidado? ¿A qué promesa aferrarse cuando descubrimos que ciertas heridas nunca abandonan el lenguaje de nuestra vida interior? ¿Por qué creemos que, si amamos profundamente, la vida será afable, justa o, al menos, estaremos a salvo de las traiciones y de la violencia? Insistimos en la memoria cuando ya somos adultos, pero descreemos de la memoria infantil. Damos por sentado que los niños poseen una pureza capaz de sanarlos por sí misma, aunque no es así. Es injusto dejar en manos de la inocencia el peso de todas las emociones. Al final, como escribió Louise Glück: “Miramos el mundo una vez, en la infancia. / El resto es memoria”. Y agrego, con humildad, a estos dos versos inmortales que la memoria también puede ser luminosidad y dolor. Dentro de las nuevas voces de la poesía hondureña, la de Xalli Xihuitl posee no solo una vocación técnica y una verbalidad depurada, sino también un tono maduro, acompasado entre la explosión de la intuición y la tutela de una razón que madura en el riesgo. Se trata de una suerte de tensión estética que se desmarca de la amputación y se niega al minimalismo, pero que tampoco se extravía en los rizos del barroquismo o de esa subjetividad ininteligible de la falsedad y el cultismo ambiguo. Precisamente, esta pulsación constituye la frontera que delimita milimétricamente el fuego y la pólvora en el plano físico; pero, en el territorio de la poesía, representa más bien la tensión entre la intuición que reclama un alarido y el pragmatismo que exige clarividencia.