La novela negra en Los Confines

Le preguntó Lanza a Rodríguez si él “se mete en la novela”. Queda esa duda al leer sus historias, dónde inicia y termina el autor y dónde lo hace el personaje. Pues el escritor responde que sí, “hago cameos”.

Al final es un juego de narradores, “me gusta ese tipo de juegos porque obligan al lector a permanecer atento en la lectura. Si se descuida va a renunciar a la lectura. Me importan los lectores persistentes, los que se interesan en seguir el juego y tomarle el pulso hasta el final”.

Y si de esto se trata, el mejor juego de Rodríguez en su obra literaria es otra de sus novelas: “Tercera persona”.

Pero volviendo a “Las noches en La Casa del Sol Naciente”, el escritor refiere que esta podría etiquetarse como novela negra, porque reúne los aspectos básicos de este género, “recurrir a los tópicos de la novela negra y jugar un poco con ellos es algo que siempre quise hacer”, detalló.

En ella López investiga el paradero de una mujer, Natalia B., pero sin querer se mete en un caso que de simple no tiene nada, porque detrás de él hay una gran estructura criminal que desemboca en la muerte de muchas mujeres en San Pedro Sula.

“La novela termina en un pozo profundo”, donde los personajes pasan de principales a secundarios en cuestión de líneas, y donde el autor combina la ficción con acontecimientos reales, “como la crisis de 2017 y una famosa masacre que ocurrió en San Pedro Sula en los años 40”.

Respecto a sus personajes, Lanza le preguntó sobre cómo construye el lenguaje de ellos, y Rodríguez respondió que “explorando.

Uno no puede imponerle a los personajes una voz, hay que tratar de escribir ficciones con verosimilitud”.

Es así que López perfectamente puede ser el vecino de enfrente, Natalia B. quien vive a la par de su apartamento, Black, quien la busca, puede ser el hombre que conoció en la discoteca, y Wilmerio, su compañero de universidad.

Todos son personajes comunes viviendo en una ciudad violenta, ninguna de las historias es ajena a nuestra realidad.

Al final la novela no solo es un juego de narradores, también de interpretaciones.

“A mí no me interesa transmitir un mensaje, me interesa crear con la ficción algo que el lector pueda interpretar de muchas maneras. Ese es el juego que me interesa, no transmitir mensajes clarísimos”, concluyó Rodríguez.