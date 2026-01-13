  1. Inicio
Sin acuerdo con el gobierno, Covi aplica aumento en la CA-5

La Concesionaria Vial Honduras informó que el incremento al peaje en la carretera CA-5 se mantiene vigente al no existir acuerdo con el gobierno. El ajuste aplicará desde el 15 de enero, será retroactivo y responde al contrato de concesión, además de una deuda estatal que supera los 14 millones de dólares.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 12:18
