Kervin Arriaga bajo la lupa europea y apunta a la Serie A o la Premier League

Con una cláusula de apenas 20 millones de euros, Kervin Arriaga se posiciona como el legionario hondureño más deseado en el mercado de fichajes europeo

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 10:18
El 'Misilito' llegó a la liga española en el 2025.

 Foto: Cortesía

Valencia, España.- El ascenso de Kervin Arriaga en el fútbol europeo no ha pasado desapercibido. Tras consolidarse como el dueño absoluto del mediocampo en el Levante, el internacional hondureño se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado.

Gracias a su imponente despliegue físico y visión de juego lo han transformado en un titular inamovible para "Los Granotas", despertando un interés en las ligas más importantes del Viejo Continente, especialmente en Italia.

Según informes recientes, el Genoa valora seriamente su incorporación inmediata para fortalecer su zona medular. Sin embargo, no son los únicos tras su pista.

El periodista Germán Muñoz, de El Chiringuito, reveló que el Atalanta de Bérgamo “vio a Kervin Arriaga en directo” en el último duelo liguero frente al Espanyol, aunque Arriaga tuvo que abandonar ese partido por una lesión.

Además del nuevo interés por parte de ‘La Dea’, según Muñoz un equipo de la Premier League “se ha movido en las últimas horas para ficharle”.

Ante todos los rumores, el comunicador español mantiene que el Genoa “sigue a la cabeza” para hacerse con los servicios de Kervin.

El panorama para el Levante es complejo, pues la salida del "Misilito" parece ser solo cuestión de tiempo, ya sea en este mercado de invierno o durante el próximo verano.

Un factor determinante en las negociaciones es su cláusula de rescisión, la cual ronda los 20 millones de euros. En el mercado actual, dicha cifra es considerada una auténtica "ganga" para un jugador de su proyección y jerarquía internacional.

