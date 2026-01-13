  1. Inicio
Kervin Arriaga vuelve a entrenar con el Levante y apunta a la cita en el Bernabéu

El hondureño entrenó con menor intensidad este martes y todo indica a que estará listo para el partido del sábado frente al Real Madrid en la capital española

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 09:29
Kervin Arriaga entrenando con el Levante durante el inicio de la temporada.

 Foto: Levante UD

Valencia, España.- ¡Buenas noticias! El mediocampista hondureño, Kervin Arriaga, volvió a los entrenamientos con el Levante y apunta a estar en óptimas condiciones para la gran cita del conjunto granota en el Santiago Bernabéu.

"El Misilito" se ejercitó a menor ritmo que sus compañeros en la vuelta al trabajo del equipo de Luis Castro este martes, pero está listo para jugar ante el Real Madrid el próximo sábado.

El Genoa prepara importante oferta por Kervin Arriaga

Arriaga se retiró con molestias físicas en el minuto 79 del partido del pasado domingo ante el Espanyol (1-1), pero fuentes del club valenciano explicaron que el jugador está bien y que no sufre ninguna lesión.

Tras la salida por lesión, su entrenador Luis Castro indicó que el catracho no sufría nada grave y confió en poder contar con él próximamente en un momento clave de la temporada, donde el Levante se juega la permanencia en Primera División.

"Están fatigados, pero no es nada grave. Es normal que estén un poco fatigados porque estamos trabajando duro a la semana. Arriaga tiene muchos partidos", dijo Castro en la conferencia de prensa tras el empate 1-1 frente al Espanyol.

Pese a que en la primera sesión de la semana se entrenó con menor intensidad, está previsto que Arriaga se incorpore con normalidad al trabajo del equipo valenciano, que el sábado visita al Real Madrid.

Kervin Arriaga podría dejar el Levante y marcharse a la Serie A de Italia

Arriaga visitará la "Casa Blanca" en medio de los rumores acerca del interés del Genoa de Italia, que está a punto de presentar una oferta de 5.5 millones de euros para que el ex Platense y Marathón llegue al "calcio" en este mercado de invierno.

Redacción web
Redacción/EFE

