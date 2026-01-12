Fichajes: Jugador pide salir de Olimpia, Motagua lo pierde y millones que ofrecen por Arriaga

Kervin Arriaga - De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, el Genoa de Italia ha seguido muy de cerca al "Misilito", un interés que ha sido confirmado por la Cadena SER, medio que reveló que el club prepara una oferta cercana a los 5.5 millones de euros para intentar fichar al seleccionado catracho del Levante de España.