Fichajes: Jugador pide salir de Olimpia, Motagua lo pierde y millones que ofrecen por Arriaga

Motagua, Olimpia y legionarios son los protagonistas. Estos son los últimos movimientos que se han registrado en el fútbol de Honduras.
Onan Rodríguez - El portero se quedó sin contrato en Real España y en las últimas horas se daba por hecho su llegada como nuevo fichaje del Motagua. EL HERALDO conoció que Olimpia también se ha sumado en la lucha por adquirir los servicios del joven futbolista.
Leider Anaya - Pese a su buen desempeño con el CD Choloma, el atacante colombiano no se mueve del equipo Maquilero y seguirá sudando la camiseta en el Clausura 2026.
Alenis Vargas - El atacante hondureño fue presentado oficialmente este lunes como refuerzo del Manisa FK, club de la segunda división de Turquía. El acuerdo establece una cesión con opción de compra hasta el final de la campaña.
Dereck Moncada - El atacante catracho, exOlimpia, fue oficialmente presentado por el Internacional de Bogotá de Colombia. Dereck llega a préstamo tras haber sido comprado por el Necaxa, que lo prestó al equipo colombiano.
Jorge Benguché - El atacante del Olimpia había estado en la orbita del Alajuelense de Costa Rica para ser fichado como nuevo refuerzo en la delantera del equipo de cara a la nueva temporada.
Óscar "Machillo" Ramírez, técnico de los Manudos, pidió a la directiva no avanzar con las negociaciones debido a que no le terminó de convencer el nivel del "Toro".
Allan "Chapeta" Vargas - El defensor jugó en el Real Estelí de Nicaragua el torneo pasado, pero en el Clausura 2026 vestirá la camiseta del Génesis Policía Nacional, dirigido por Fernando Mira.
José García - Tras su salida del Olimpia hace una semana, el defensor no pierde tiempo y este día se entrenó con los Lobos UPNFM, equipo que estaría adquiriendo su ficha en las próximas horas.
Jorge Álvarez - Alajuelense de Costa Rica está haciendo las gestiones para fichar al habilidoso volante del Olimpia de cara al torneo Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup. En las últimas horas se conoció que Álvarez incluso ya pidió su salida a la directiva del equipo albo.
Lo cierto es que Olimpia no se la va a poner tan fácil a los Manudos y estarían pidiendo más de 500,000 dólares por la ficha del futbolista.
Erick "Yio" Puerto - Comunicaciones de Guatemala había puesto su mirada en el delantero del Platense, pero en las últimas horas todo llegó a su fin y la operación no se concretará debido al alto precio que le han puesto al jugador.
Diego Vázquez - El exentrenador de Motagua inició con pie derecho tras haberse convertido en nuevo técnico del Real Estelí. En su debut, el equipo del argentino venció al Estrella Roja en partido de preparación.
Kervin Arriaga - De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, el Genoa de Italia ha seguido muy de cerca al "Misilito", un interés que ha sido confirmado por la Cadena SER, medio que reveló que el club prepara una oferta cercana a los 5.5 millones de euros para intentar fichar al seleccionado catracho del Levante de España.
Ilan Rappoport - El medio centro ofensivo argentino ya se encuentra en tierras olanchanas para ser anunciado como futbolista del Juticalpa FC. Tiene 28 años y ha jugado en España, Italia, Polonia, Rumanía y Macao.
Henry Figueroa - Pese a la intenciones de Motagua por fichar al zaguero central, Marathón ya puso manos a la obra y afina detalles para renovar a Figueroa con una mejora de salario, que supera a la que le ofrecía el cuadro azul.
Motagua trabaja en fichar un mediocampista para el Clausura 2026. La directiva se encuentra analizando opciones nacionales e internacionales junto al técnico Javier López.
Iván "Chino" López - El atacante dejó un posteo en sus redes sociales en el cual deja pistas de que podría ser nuevo fichaje del Parrillas One de la Segunda División de Honduras.