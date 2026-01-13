¿Qué pasó con la presentación de Joao Cancelo en el Barcelona como nuevo fichaje?

Barcelona, España.- El Barcelona, que había dado por hecha el regreso del lateral portugués Joao Cancelo y de hecho lo había publicado en su página web y en sus redes sociales, ha anunciado que todavía "faltan por firmar documentos para acabar de oficializar la cesión del jugador hasta final de temporada".
Por todo ello, se ha retrasado la presentación oficial que inicialmente estaba previsto para las 6:00 am (hora de Honduras). Según han explicado fuentes del Barcelona a EFE "se está intercambiando aún" documentación entre las partes, después de que se haya producido una petición "de última hora" por parte del Al-Hilal.
En estos momentos, el club azulgrana está esperando respuesta por parte del club saudí tras la última solicitud realizada por parte del Al-Hilal.
El club catalán había anunciado oficialmente el regreso del lateral Joao Cancelo como cedido en el club azulgrana hasta final de la presente temporada y lucirá el dorsal '2', el mismo número que llevó en su primera etapa (2023-24) como jugador del equipo catalán.