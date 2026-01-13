  1. Inicio
¿Qué pasó con la presentación de Joao Cancelo en el Barcelona como nuevo fichaje?

El club culé ya tenía todo preparado para la presentación de Cancelo, incluso realizó el anuncio oficial, pero posteriormente lo eliminó de las redes

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 09:14
Cancelo durante su primera etapa con el Barcelona.

 Foto: Cortesía

Barcelona, España.- El Barcelona, que había dado por hecha el regreso del lateral portugués Joao Cancelo y de hecho lo había publicado en su página web y en sus redes sociales, ha anunciado que todavía "faltan por firmar documentos para acabar de oficializar la cesión del jugador hasta final de temporada".

Por todo ello, se ha retrasado la presentación oficial que inicialmente estaba previsto para las 6:00 am (hora de Honduras). Según han explicado fuentes del Barcelona a EFE "se está intercambiando aún" documentación entre las partes, después de que se haya producido una petición "de última hora" por parte del Al-Hilal.

En estos momentos, el club azulgrana está esperando respuesta por parte del club saudí tras la última solicitud realizada por parte del Al-Hilal.

Con esta imagen el Barcelona hizo oficial el regreso de Cancelo.

 (Foto: X)

El club catalán había anunciado oficialmente el regreso del lateral Joao Cancelo como cedido en el club azulgrana hasta final de la presente temporada y lucirá el dorsal '2', el mismo número que llevó en su primera etapa (2023-24) como jugador del equipo catalán.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

