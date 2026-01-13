Captura Nicolás Maduro
Calle principal de la colonia Villeda Morales permanece abandonada por la SIT
Vecinos de la colonia Villeda Morales denuncian que la calle principal sigue sin reparación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Aseguran que desde 2018 han realizado protestas sin obtener respuesta de la actual administración.
Marbin López
seguir +
Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 12:17
Videos Honduras
Sin acuerdo con el gobierno, Covi aplica aumento en la CA-5
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Calle principal de la colonia Villeda Morales permanece abandonada por la SIT
Marbin López
Videos Honduras
Reconstrucción de la carretera a Mateo queda abandonada por la SIT
Marbin López
Videos Honduras
Simpatizantes de Libre protestan en oficinas de Gestión Ambiental en Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Bloqueos en la avenida Paz Barahona y la avenida Colón por protestas de Libre
Marbin López
Videos Honduras
Protestas de Libre generan bloqueos en el centro de Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Protestas de Libre provocan tráfico lento en la salida al sur de Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Marco Rubio se reúne con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura
Cortesía
Videos Honduras
Nasry Asfura inicia su primera gira internacional antes de asumir la Presidencia
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Honduras mantiene alerta sanitaria ante riesgo de brote de sarampión
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Chaleco reflectivo obligatorio para motociclistas: colores permitidos y sanciones
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Declaratoria electoral sí llegó a ENAG pese a polémico decreto de recuento
Jefry Sánchez