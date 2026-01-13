  1. Inicio
Calle principal de la colonia Villeda Morales permanece abandonada por la SIT

Vecinos de la colonia Villeda Morales denuncian que la calle principal sigue sin reparación por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Aseguran que desde 2018 han realizado protestas sin obtener respuesta de la actual administración.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 12:17
El Heraldo Videos