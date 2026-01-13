Horóscopo de hoy favorece el amor en Libra y advierte fricciones en Escorpio

Tegucigalpa, Honduras.- La vibración astral de esta jornada llega con un mensaje directo y sin concesiones. El cielo empuja a cada signo a asumir su propio destino con madurez, atención y una dosis necesaria de intuición.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Estarás hoy demasiado apático para tu gusto; no te inmutarás, aunque veas que la cosa va contigo, pero con esa actitud solo conseguirás complicarte la vida en las relaciones con los demás, sobre todo con los que compiten contigo en cualquier cosa.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La falta de espíritu crítico y de autoridad te traerá problemas en el trabajo. En algún momento alguien que no te desea el bien puede darse cuenta de tus puntos débiles y presionarte para que sean más evidentes.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Alguien cercano a ti en tu entorno profesional te reforzará la autoestima perdida al comenzar la jornada. No le des más importancia de la que realmente tiene, ya que atraviesas momentos de gran estrés laboral, y necesitarías un descanso.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). El estrés en el trabajo sin duda te está pasando factura y tendrás que ponerte manos a la obra para estar en forma. Tu estado mental y físico merecen una buena puesta a punto, y sólo un buen descanso te proporcionarán el bienestar que tanto necesitas.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LEO (23 julio - 22 agosto). Pequeños problemas de salud derivados del trabajo te pueden obligar a hacer una vida de reposo a la que no estás muy acostumbrado. Aprovecha para leer y para escuchar tu música favorita... te hará pensar en algo que requiere maduración.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te mostrarás precavido en cuanto a tus ambiciones profesionales y tus proyectos de futuro en la empresa. Aunque en tu relación de pareja no lo has pasado bien y no has encontrado el apoyo que necesitabas, de ahora en adelante todo será diferente.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Inicias una buena etapa vital que te traerá nuevos e intensos romances con visos de continuidad. En el plano laboral, las sorpresas serán menos pero también te llevarás alguna; ten cuidado porque pueden ser algo confusas. Estarás más nervioso de lo habitual.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las últimas novedades en el terreno sentimental para los Escorpio pueden arrastrarle directamente al conflicto, porque los intereses profesionales se cruzarán en el camino y deberán tomar decisiones drásticas. Tendrás diversos puntos de vista de tu entorno.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los astros te tienen reservado para hoy algunas molestias de estómago, posiblemente por las comidas fuera de casa que llevas acumuladas últimamente. Tendrás que cambiar a una dieta sana y equilibrada este fin de semana.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tus relaciones laborales entran en una buena fase, una vez superados los problemas de hace tiempo. Tu autoestima está en su justa medida, y a tu alrededor la alegría y el optimismo se transmiten. Cautela con las personas que se incorporan a tu entorno.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hoy va a llegar por fin esa decisión que estabas esperando que te comunicaran. Es una buena noticia, pero te vas a sentir un poco defraudado cuando se la cuentes a tu pareja y empiece a verle los puntos negativos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En estos momentos, la reflexión y la calma pueden ayudarte a encontrar lo que buscas si consigues quedarte a solas contigo mismo. Puede que hayas transitado por caminos equivocados, pero en tu interior puedes encontrar respuestas.