Carlos Lanza presentó libro de “El Gran Vidrio”

En un país como Honduras, donde la reflexión crítica no está arraigada como un elemento cultural, escribir crítica de arte es una labor poco valorada y comprendida.

“No ha sido un trabajo fácil pensar el arte, caracterizarlo o intentar acercarlo a una definición, es complejo, sobre todo porque hay diferentes puntos de vista y enfoques teóricos de un mismo movimiento artístico, hay más desacuerdos que acuerdos, pero en eso está la riqueza del debate teórico en el arte”, expresó Lanza en su presentación, donde resaltó que pese a todo son trabajos escritos con mucha pasión y honestidad.

“Es difícil escribir crítica de arte porque no hay un público; para la literatura sí, pero para la crítica no, es un privilegio que estén aquí ustedes, porque no resulta tan atractivo. Pero generar este pensamiento era necesario”, dijo en relación a la nutrida presencia de público en un evento en el que además no quedó sobre la mesa ninguno de los ejemplares disponibles de su libro, que fue adquirido por nacionales y extranjeros.

