  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Simpatizantes de Libre protestan en oficinas de Gestión Ambiental en Tegucigalpa

Desde horas de la mañana, seguidores de Libertad y Refundación mantienen tomas en oficinas municipales exigiendo el recuento de votos a nivel municipal.

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 11:14
El Heraldo Videos