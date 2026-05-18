Las Academias de la Lengua avanzan en la revisión del Diccionario de americanismos

Esta es una de las líneas de trabajo de la Comisión Permanente 2026 de esta Asociación, que es el órgano que articula el trabajo de las veintitrés academias de la lengua española y que se reúne estos días en el Centro de Investigación Internacional de la Lengua Española (Cilengua), situado en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla (La Rioja, norte de España).

Logroño, España.- La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) trabaja en la revisión de la segunda edición del Diccionario de americanismos del léxico de cada uno de sus países, con el propósito de avanzar en los trabajos para la segunda edición de este diccionario.

La Comisión, durante su encuentro en La Rioja, ha programado una reunión interna de trabajo para evaluar las tareas de investigación que ha desarrollado en los últimos meses, aunque las sesiones se centraron, fundamentalmente, en la revisión de este diccionario de americanismos del léxico, detalló este lunes el Gobierno regional de la Rioja en un comunicado.

Los vocales de este órgano también analizaron sus propuestas de autores para la colección Clásicos ASALE y, durante esta reunión en San Millán de la Cogolla (Patrimonio de la Humanidad por ser "cuna del español"), cerrarán la selección de los textos que se editarán para la citada colección.

Este encuentro se incluye en la cooperación que la Fundación San Millán de la Cogolla-Cilengua y ASALE desarrollan para impulsar actividades en torno al español, tanto la celebración de reuniones y congresos como la publicación de obras.

La Asociación de Academias de la Lengua Española se creó en México en 1951 y agrupa a las veintitrés corporaciones de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial.