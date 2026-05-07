El nicaragüense Sergio Ramírez es candidato para ocupar la silla de Mario Vargas Llosa en la RAE

Madrid, España.- El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) fue proclamado candidato a ocupar la silla "L" de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025, según se acordó en el pleno celebrado este jueves en la sede de la institución.

La candidatura de Ramírez fue la única presentada al pleno, indicaron a EFE fuentes de la RAE.

Los siguientes pasos serán la lectura de los elogios y méritos de Ramírez, que se efectuará en el pleno del 14 de mayo, que se celebrará de forma extraordinaria en la ciudad de León (norte de España), y la votación final, el 21 de mayo.