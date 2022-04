Atanasio Herranz: “El futuro del español está en América”

Ante esas influencias, ¿cómo ha sido la evolución del español de Honduras?

Las lenguas lo que hacen es variar o cambiar con el paso del tiempo. Entonces qué ocurre, hay muchos giros, el español de Honduras es un español muy rico, la gente cree que es pobre, y de eso nada, es rico, sin importar el nivel cultural la gente crea expresiones.

Hay palabras que tienen hasta 12 significados diferentes en Honduras, y eso los diccionarios no lo recogían. Te pongo de ejemplo “zopilote”, que es nahua, en lenca es cute. Bueno, “zopilote” es un ave, pero también es una persona que anda viendo qué consigue, es una palabra que tiene muchos significados que el hondureño le ha dado, eso es la riqueza léxica, más que el español peninsular, de eso no cabe la menor duda.

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del uso del español en Honduras?

Hay muy pocas publicaciones. La Academia Hondureña de la Lengua no ha cumplido ninguna función. No ha dado a conocer ni ese diccionario monstruo donde más hondureñismos hay, que es el Diccionario de Americanismos.

Y una debilidad fundamental es lo mal que se enseña el español. Y aquí te menciono un problema: el tipo de letra. En un estudio que hice me sorprendió que los estudiantes de la universidad escribieran primero la letra separada, y qué ocurre, que tienen que levantar la mano cada vez que cambian de letra en la misma palabra, y se supone que aquí se conocía la letra palmer (cursiva o de carta), pero en Honduras lo que hay es un caos caligráfico.

Lo primero que le enseñan a los niños es a hacer palotes, para qué, eso es lo más fácil, lo que tienes que hacer son óvalos. El Ministerio de Educación no entiende que tiene que cambiar eso, y la Universidad Pedagógica tampoco hace nada.

Luego otra debilidad es que no saben escribir, y no saben porque no saben puntuar. En Honduras hay malos maestros porque no están bien formados, no digo que todos, pero en general.