Las lenguas indígenas en Honduras, en riesgo más que nunca

En efecto, el lenguaje, no solo es un vehículo de comunicación. Los idiomas ayudan a preservar la historia, las costumbres, la memoria, las formas únicas de pensamiento, significado y expresión. Asimismo, las Naciones Unidas consideran las lenguas indígenas como instrumentos para el desarrollo, la protección del medio ambiente y los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la reconciliación de los pueblos. A través de su lengua las comunidades protegen y promueven su diversidad cultural y sus valores ancestrales.

Según el último censo de UNESCO, existen unas 7,000 lenguas autóctonas en el mundo, de las cuales casi la mitad (2,680) están en riesgo de desaparecer. Por lo tanto, su pérdida representa un empobrecimiento para la humanidad entera y una tragedia para las comunidades que no pueden transmitir su lengua materna a sus hijos.

A pesar del carácter multicultural y plurilingüe sobre el que ha insistido el Estado hondureño, la única institución que atendió el llamado de la UNESCO fue la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Grupo de Investigación Lingüística del Departamento de Letras (Griliho), dedicado al estudio científico de las lenguas indígenas del país. Este grupo de académicos liderado por la profesora Marcela Carías, se propone el diseño de estrategias para revitalizar las lenguas indígenas que se resisten a desaparecer. Más allá de ese cometido, propone también la defensa de los derechos culturales y la puesta en valor del patrimonio lingüístico de los indígenas y afrodescendientes en Honduras.

Aparte de las lenguas lenca y maya-chortí, ya declaradas desaparecidas, Griliho ha identificado seis lenguas todavía vivas: “tres de ellas severamente amenazadas (tawahka, tol y pesh), dos vulnerables (inglés isleño y garífuna), y una segura o vital (miskitu)”. Las etnias que no han perdido su lengua, exceptuando el caso particular de las afrocaribeñas, han tenido la ventaja de pertenecer a comunidades cuya condición originaria de nómadas les permitió evadir en gran medida el impacto de la conquista española. Es de subrayar que cuando muere el último hablante de una lengua, con él muere una historia y una cultura, y no hay oportunidad para la resurrección.

Aunque historiadores y antropólogos no hayan podido establecer con claridad el asentamiento de comunidades nahuas en Honduras, un estudio del hispano-hondureño Atanasio Herranz demuestra la gran influencia de esa lengua mexicana en el español hablado en Honduras y en parte de Centroamérica. En su libro “Proceso de nahuatlización y nahuatlismos de uso en Honduras” (Editorial de la UNAH, 2017), el autor demuestra el predominio de la influencia del nahua en el español sobre otras lenguas originarias en Honduras como lenca, tol o xicaque y maya-chortí.

Sostiene el doctor Herranz que durante la colonia el nahua no era la lengua más extendida (lo era el lenca) sino la de mayor prestigio, al grado de que en 1570 Felipe II promulgó la Real Cédula donde establecía “el nahua como lengua oficial para la cristianización de los indios de Nueva España”. Esto explica entonces la fuerte influencia del nahua como sustrato del español en Honduras.

Algo muy interesante, según se deriva de una cita de Herranz: “El español centroamericano conserva palabras nahuas que ha perdido el español mexicano, incluso en el valle de México”. Es posible que el aislamiento del istmo haya contribuido a ello. Herranz incluso va más allá al afirmar que: “En Centroamérica, y en especial en Honduras, se conserva una gran cantidad de términos del español del siglo XVI y XVII que se han perdido en la península y en otras partes de América”. Esto me hace pensar en una de las observaciones de José Martí, en su efímero paso por Honduras, cuando afirmaba que los campesinos hondureños hablaban como académicos.