Caso Baldwin: Informe concluye que productores mostraron “indiferencia” ante fallas de seguridad

“Aunque apreciamos el tiempo y esfuerzo del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo con esta investigación, no estamos de acuerdo con sus conclusiones y planeamos apelar. Nuestras oraciones son para la familia de Halyna”, dice el texto.

“Rust Movie Productions, LLC no siguió estas medidas ni tomó acciones para proteger a sus trabajadores”, agrega el informe. “Al no seguir estas prácticas, ocurrió la evitable pérdida de una vida”.

La investigación, que no está vinculada a la realizada por las autoridades criminales, escuchó a 14 personas y revisó más de 500 documentos, arrojando una citación grave y una multa de 136.793 dólares. “Este es el más alto nivel de citación y la mayor multa posible en Nuevo México”.

De acuerdo con el informe publicado este miércoles, los productores “demostraron apenas indiferencia sobre la seguridad de los trabajadores al no revisar las prácticas laborales y tomar acciones para corregir las fallas”.

Una investigación del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de Nuevo México, estado del suroeste de Estados Unidos en el cual se filmaba “Rust”, concluyó que los productores de la película “sabían que no se estaban respetando las medidas de seguridad con armas de fuego”.

El arma que mató a Hutchins estaba bajo control de Gutierrez-Reed, y un asistente de dirección se la entregó a Baldwin, afirmando que estaba descargada.

El actor afirma que no disparó y que no sabe cómo se produjo la descarga. En una entrevista en diciembre dijo no sentirse responsable de lo ocurrido.

En marzo, Baldwin y su esposa Hilaria anunciaron que estaban a la espera de su séptimo hijo.