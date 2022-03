Selección de Grandes Crímenes: La trilliza que no murió

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este relato narra un caso real. Se han cambiado los nombres.

Matanza. Dicen que la actividad criminal es algo “normal” en las sociedades, sencillamente, porque es parte de la naturaleza humana que tiende, casi siempre, al mal. Y, por supuesto, esta es una excelente justificación para la ola de criminalidad que se abate sobre Honduras; justificación que abarca, también, la incapacidad de la cúpula policial que tiene entre los delincuentes a los mejores aliados que les ayudan a justificar los onerosos presupuestos que derrochan sobre la sangre que se derrama cada día.

Viendo los noticieros de la televisión y leyendo EL HERALDO, se da cuenta uno de muchas verdades que otros tratan de esconder. La violencia contra las mujeres se ha multiplicado exponencialmente; los feminicidios son muchos, y más crueles cada vez; siguen muriendo trabajadores del transporte, los asaltos son más sangrientos, queman buses, se extorsiona con mayor descaro y ahora hasta a los sacerdotes matan... Y no se hace nada para darle seguridad al pueblo, lo que se hace es ignorar el sagrado lema de esta noble institución que dice: “Servir, proteger y salvar”.

Estas palabras tan ciertas son la introducción a uno de los casos más dolorosos de esta sección de diario EL HERALDO. Es la muerte de una mujer, de una madre que no le hizo mal a nadie, pero que pagó con su vida la maldad de algunos poderosos. Lo más grave de esto es que un oficial de Policía -que hoy es todopoderoso en la institución y que ocupa un cargo sin haber hecho méritos para eso- ordenó a los agentes de investigación que dejaran así ese caso, “y que les iba a conseguir algo para los frescos”.

Hoy, este policía singular lleva varios soles en los hombros, luce como un pavo real el uniforme que manchó desde hace mucho tiempo y forma parte de esa cúpula incapaz que hoy dirige Gustavo Sánchez, “el más sabio de los policías, porque hasta es escritor”, pero que ve cómo los hondureños gritan desesperados por seguridad, porque aquí ya no se puede vivir a causa de tanta delincuencia, esa que crece y crece a vista y paciencia de aquellos que se formaron para combatirla y derrotarla, pero que dejan hacer y dejan pasar porque “sin delincuentes, no hay necesidad de policías”.

“Mire, Carmilla -me dijo aquel oficial-, no escriba ese caso... Hay gente que se va a sentir tocada, y hay cosas que es mejor dejar en el secreto...”.

“Pasó hace mucho tiempo, y casi todos están muertos”.

“Bueno; tiene razón. Además, no menciona nombres”.

“No. Siempre hay que proteger la identidad de los inocentes. Y el agente del caso tachó los nombres en el expediente, de modo que ni yo sé quiénes fueron”.

“Incluso hay que cuidar la identidad de los policías...”.

“Así es. Contamos historias reales que son parte de la historia negra de Honduras, y que debe conocerse para que se implementen cambios en la política de seguridad que beneficie al pueblo...”.

“Eso es urgente”.“Honduras no puede esperar más. La violencia es peor cada día”.

“Fueron tiempos feos aquellos, pero ya la Policía los superó, y hoy estamos tratando de dejar atrás esos vicios que tanto daño nos hicieron...”.

“En el expediente vemos que se cometió un crimen”.

“Sí; por desgracia, mataron a la señora”.“La mataron, después de hacerle semejante daño”.

“Pues... así es”.

“Y, según los agentes que llevaron la investigación, usted les dijo, les ordenó que no siguieran con ese caso”.

“No, Carmilla; yo no les di esa orden. Había otros más altos, más poderosos que yo, y a mí me echan tierra unos cuantos de esos policías porque los depuraron, y unos terminaron hasta de guardias de seguridad, y me echan a mí la culpa... Yo lo único que les dije fue que se fijaran bien en qué terreno andaban, porque había gente involucrada en ese caso que era gente peligrosa, y que podían hacerles mucho daño... No solo los iban a sacar de la Policía; lo peor podría ser que los mataran...”.

“¿Eso les dijo usted?”.

“Eso. Le digo la verdad. Es cierto que uno comete errores en el camino, porque nadie es perfecto, y santo mucho menos, pero yo le puedo sostener a usted, y a todos los periodistas de EL HERALDO, que lo que le digo es la verdad, y puedo decírselo delante de los policías que le dieron el expediente de este caso”.

Yo le dije:

“Desde hace muchos años se quiere hacer de la Policía una institución confiable, pero hay cosas que parecen imposibles”.

“Es que hasta en el cielo hay ángeles imperfectos”.

“¿Usted conoció al doctor?”.

El oficial me miró por un momento, arrugó el ceño, como si no hubiera entendido la pregunta, y me dijo, después de un largo tiempo, en el que pareció pensar bien lo que iba a decir:

“Sí; yo lo conocí... Era un hombre bueno, pero estaba desesperado...”.

“¿Conoció bien el caso?”.

“Sí; lo conocí bien”.

Hace otra pausa, para pensar, y al final, me dice:

“A la señora la mataron de siete balazos en la cabeza; bueno, no era una señora, porque solo tenía veintidós años, o veintitrés... Acababa de llegar a su casa, desde Tegucigalpa, y estaba cuidando a sus dos niñas, sentada en una cama de pitas, con un petate encima... Era gente muy pobre... Dijo la abuela, una anciana de más de setenta años, que un hombre llegó a la casa, en la aldea, y que sin decir nada, se le acercó y le disparó varias veces... Después, se fue en una moto, y la señora no lo pudo describir porque llevaba puesto el casco”.