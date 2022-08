Selección de Grandes Crímenes: La espera más larga (segunda parte)

¿Qué había pasado con don Marcos? ¿Era cierto que lo habían envenenado? Y, si fue así, ¿por qué no encontraron el veneno en el laboratorio? Los médicos que lo atendieron no hallaron ninguna causa para aquella diarrea incontrolable, con sangre, incluso, y que fue la que lo mató.

“Vamos a ir a su casa -dijo el fiscal-; tal vez encontremos algo para aclarar el caso”.

“¿Qué vamos a buscar?” -le preguntó el detective de la DPI.

“A ver... El que busca, encuentra”.

“Está bien”.

“Estoy seguro de que a este señor lo envenenó alguien de su familia...”

“¿Por qué lo dice?”

“Es algo que usted ya sabe...”.

“Tengo algunas hipótesis”.

“¿Iguales a las mías?”

“No sé cuáles son las suyas”.

El fiscal sonrió, enseñando los dientes blancos.

“Este señor era discapacitado-agregó-; no podía valerse por sí mismo, estaba enfermo, sin una pierna y un riñón, y casi no veía. Pero la persona que lo envenenó tenía algo grave en su contra”.

“Estoy de acuerdo con usted”.El fiscal, que se considera heredero de Sherlock Holmes, de Patrick Jane y de Hércules Poirot, levantó la frente con algo de orgullo, como para que pusieran en ella una corona de laurel. A este fiscal, al que sus compañeros apodan “Coronavirus”, porque, según dicen, “a todo el mundo se le pega”, es uno de los empleados más voluntariosos del Ministerio Público.

“Aunque la gente de Libre me tiene entre ceja y ceja... -dice-; pero, mientras JOH siga mandando en la Fiscalía, no me preocupo. Y esto que JOH está en Nueva York”.

Sin embargo, y a pesar de lo que opinan de él, reconocen que es un excelente investigador criminal, con una intuición natural con la que acorrala a los sospechosos hasta enviarlos a la cárcel. Lo que sea, de cada quien, y el hecho de que sea “Marlon” de día, y “Marlen” de noche, no opaca sus méritos.

“Escriba la verdad, Carmilla -me dijo-. Soy lo que soy, y solo Dios puede juzgarme. Me gusta lo que hago, aunque, muchas veces, creo que me involucro demasiado en la investigación de mis casos; y, tal vez, es por eso que se dicen cosas feas de mí. Pero, está bien. Lo peor, en una profesión como la mía, sería pasar desapercibido... ¡Ah!, y desde ya le digo, Carmilla; cuando me retire del Ministerio Público voy a escribir un libro sobre casos criminales; algunos casos impactantes. ¡Y le voy a hacer la competencia en EL HERALDO!”

Sonrió al decir estas palabras, y se arregló una ceja con un dedo meñique.

“Me voy a retirar pronto -añadió-; y me voy a retirar, no porque sea ‘cachureco’, sino, más bien, porque soy ‘juanorlandista’. Tengo mucho que agradecerle al expresidente, y creo, que el agradecimiento debe ser la mejor de las virtudes de los seres humanos. Lo que cada quien haga por su cuenta es para su bien o para su mal. Y es asunto de cada quien. Al final del camino tenemos lo que merecemos. Y es por eso, Carmilla, que la gente de Libre me trae entre ceja y ceja, a pesar de que compañeras y compañeros del Colectivo LGBTI consiguieron la promesa de doña Xiomara de que no me iban a tocar... Pero como el que manda es Mel...”.

