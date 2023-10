Selección de Grandes Crímenes: El caso del ciudadano español

Al papá del muchacho no le quedó más que entregarle a su nuera el mucho dinero que heredaba a la muerte de su esposo. Este es el trabajo que heredó Gonzalo a las nuevas generaciones de detectives. Y, es lamentable que un hombre genial como Gonzalo no forme parte de la Secretaría de Seguridad, donde ayudaría a muchos a ser mejores investigadores criminales de lo que ya son.

“Nosotros estamos de guardia en la entrada de la colonia -dijo uno de los vigilantes-, y estamos alertas a todo. Pero, por supuesto, señor, no vimos cuando el carro se detuvo allí... Solo escuchamos el balazo... Fue algo fuerte; un estallido fuerte... Y nos pusimos en alerta... Pero, cuando ya vimos que no pasaba nada, yo me acerqué, vi por la ventana del chofer, que estaba abajo, y me di cuenta que el señor estaba muerto. La sangre le salía de la parte de la derecha de la cabeza... Entonces, llamamos a la Cruz Roja, por si se podía hacer algo por el señor”.

“Pues, que los policías dicen que un carro negro se fue rápido por ahí, hacia el aeropuerto, y que desde el carro iban disparando. Pero, vemos bien que el carro de este señor está bien estacionado, aquí, frente al portón de este edificio, y vemos que tiene la herida de bala en la sien derecha. Y el carro está en dirección al supermercado La Colonia. Así, ¿cómo es posible que alguien le haya disparado en la sien derecha, si apenas queda espacio entre el portón y el carro, y, además, la ventana del pasajero está subida, y la puerta está con llave. La muchacha dice que ella subió el vidrio antes de bajarse, y que ella apretó el seguro de la puerta. Y, desde el lugar donde el señor la dejó, hasta aquí, hay apenas unos cien metros... Y la ventana no tiene orificio de bala... Aparte de eso, la muchacha dice que él siempre llevaba consigo un arma; un revólver... Y yo veo que no está... Por eso, se me hace raro que los policías digan eso de los disparos”.

“Aquí hay algo extraño -les dijo a los muchachos que andaban con él-; hay algo que no me cuadra bien”.

“Yo creo que estos policías me están mintiendo -dijo Gonzalo-; y lo vamos a comprobar con la autopsia... Y voy a hablar con los guardias de seguridad otra vez”.

Los guardias estaban listos para cooperar.

“Nosotros oímos el disparo -dijeron-, y fuimos a ver... Allí estaba el señor, muerto, con un balazo en la parte derecha de la cabeza. Alumbramos con el foco, y lo que vimos no me gustó mucho. Allí estaba la pistola, un revólver .38. Se lo digo, porque sé bien de armas. Entonces, les dije a mis compañeros que no tocáramos nada, y que llamáramos a la Cruz Roja. Y llegaron rápido”.

“¡Muchas gracias! -exclamó Gonzalo-. Ya sabía yo que este hombre se había suicidado... Pero, si ustedes vieron la pistola, o sea, el revólver entre las piernas del señor, ¿dónde está?”

“Eso no lo sabemos, señor. Los de la Cruz Roja vinieron, y nosotros nos fuimos. Pero, allí quedaba la pistola... Se lo aseguro”.

Era hora de hablar con los paramédicos de la Cruz Roja.

“Yo no confío en la historia de película que me cuentan los policías -dijo Gonzalo-. Hay mucha fantasía allí... A mí se me hace que estos tienen mucho que ver con la desaparición del arma”.

Llegó Gonzalo a la Cruz Roja, y habló con los paramédicos que ayudaron esa noche al señor.

“Le dimos los primeros auxilios -dijo uno de ellos-, pero ya estaba muerto”.

“¿Vieron una pistola, un revólver entre las piernas del muerto?”.

“Sí, señor. Era un revólver pequeño, negro... Y cuando llegaron los policías en una patrulla, uno de ellos lo agarró, y dijo que él lo iba a guardar”.

“¡Era lo que imaginaba!” -dijo Gonzalo, con decepción.

En la tarde, le llevaron el informe de la autopsia. El español se había suicidado. Justo en ese momento, llegaron los policías. Los esperaba un fiscal.

“No vamos a hablar mucho -les dijo Gonzalo-; tenemos testigos de que, antes de que ustedes llegaran a la escena de la muerte del ciudadano español, el revólver con el que se mató, estaba entre sus piernas... Y tenemos testigos que nos aseguran que usted les dijo que lo iba a guardar, y que lo agarró y se lo puso en la cintura... Ahora, me dicen dónde está, porque es evidencia de una escena de crimen, o van a tener que vérselas con el fiscal...”.

“Es que la vendí” -dijo el policía.

“Ajá. Y ¿a quién se la vendiste?”

“A un policía Cobra”.

“Bueno. Vamos donde el Cobra”.

Cuando llegaron, el policía de las Fuerzas Especiales se sorprendió.

“Vos le compraste a este policía un revólver .38; el arma que él agarró en una escena de crimen... ¿Dónde lo tenés?”

“Aquí, en mi litera. Se lo compré por mil lempiras”.

“Pues, ya perdiste tu dinero... Entreganos el arma”.

Gonzalo hace una pausa, sonríe, y mira hacia afuera, donde hay un clima agradable. Luego, dijo:

“El director de la DNIC era el general Napoleón Nazzar, un buen policía, un hombre duro y severo, que quería que la Policía de Investigación Criminal fuera un ejemplo en Honduras y en Centroamérica, y estaba indignado porque los policías se habían robado el arma de la escena. Me llamó a su oficina, y allí estaba el embajador de España. Y me dijo que le contara la verdad. Y yo le dije que el señor se había suicidado, porque una semana antes le llegaron los resultados de unos exámenes en los que le decían que padecía un cáncer incurable, que avanzaría rápidamente... Él no iba a soportarlo, y por eso se quitó la vida. Y, con mucha vergüenza, señor embajador, le digo que dos policías nuestros se robaron el arma del señor de la escena; el arma con la que se mató; y que fue por eso que estábamos confundidos, creyendo que se trataba de un homicidio; pero, no; fue suicidio”.

Así resolvió Gonzalo el caso del ciudadano español...

