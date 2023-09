Selección de Grandes Crímenes: El regreso del gran Pachico

“Estábamos contra el tiempo -dice Pachico-. Los criminales nos habían retado a resolver el caso en setenta y dos horas, y el tic, tac, tic, tac, no se detenía...”.

Con el fiscal, y un equipo de inspecciones oculares, Pachico llegó al sitio. Bajó las ramas de un árbol antiguo, había un bulto de tierra, y había sangre en algunas partes. Antropólogo forense como era, inició la exhumación, y lo primero que descubrieron fue que el cuerpo no tenía cabeza. Estaba amarrado de pies y manos, y su vista era algo espeluznante.

“Lo encontramos -dijo Pachico-. Y aquí hay indicios que nos van a ayudar a identificar a los asesinos...”.

Aquellos indicios eran huellas bien marcadas de zapatos. Y esto llamó la atención de Pachico, porque eran zapatos pequeños. Pero había algo más. La vaina de cuero de un machete.

“Por supuesto, esto no era suficiente para correr en la investigación -dice Pachico-. Pero al día siguiente de dactiloscopia nos dijeron que las huellas digitales que se habían encontrado en la cartulina no eran “muy buenas”; pero una de un pulgar derecho, pertenecía a una persona en especial, y nos dieron un nombre. Yo me quedé sorprendido... Y ya le voy a decir el porqué. Así que, a las dos de la tarde del día siguiente, con el tiempo corriendo en contra, ubicamos una vivienda, donde vivía el dueño de la huella digital, y con el fiscal hicimos el allanamiento... La Policía había hecho algo que los asesinos no se esperaron nunca. Habíamos identificado a la víctima, habíamos encontrado el cuerpo, teníamos indicios suficientes, y sabíamos quién había participado en el crimen... Y ahora habíamos ubicado la casa...”.

Pachico sonríe.

“Entramos a la casa -agrega, después de unos segundos de silencio-, y lo primero que encontramos fueron zapatos pequeños como los de las huellas que levantamos en la escena donde encontramos el cuerpo; encontramos un pedazo de la vaina de un machete, con restos de sangre y al final encontramos el machete con el que habían decapitado a Marcos. Y en al machete, a simple vista, encontramos restos de sangre, restos de piel y cabellos, y al compararlo con la vaina que habíamos encontrado nos dimos cuenta que era la de aquel machete, porque había sangre en el interior, piel y también cabellos...”.