Grandes Crímenes: Quince años en el infierno (segunda parte)

“Encontramos a la mujer, completamente desnuda, en el centro de la habitación, bañada en sangre. Junto a ella, su hija, de unos doce años; y a su espalda, su hijo, de diez, empapados también en sangre. En la mano tenía un cuchillo de cocina, largo y ancho, y estaban frente al cadáver del que hasta ese momento había sido su esposo. Este estaba de costado, viendo hacia la puerta de salida con ojos llenos de terror. Había sangre por todas partes, y, le aseguro, Carmilla, que ese ha sido el caso más horrible al que me he enfrentado personalmente... Todavía no puedo olvidarlo, y, por mucho tiempo, quise escribirlo, como un libro, pero no tengo el talento del escritor, y solo me he limitado a anotar algunos de los detalles que, tal vez, puedan borrarse en mi memoria. Por supuesto, no se me debe juzgar por lo que hice. No.

Estas y otras muchas preguntas se hizo el fiscal cuando me contó este caso horroroso. Lo veía estremecerse de vez en cuando, y a veces sudaba cuando me contaba los detalles del crimen. Y las causas que lo motivaron.

“El padre de la víctima no acusó a la mujer en ningún momento. Él mismo dijo que su hijo era una bestia, y que sabía que terminaría mal, tarde o temprano... Y la madre de la mujer, que no soportó verla en aquella situación, se abrió camino hacia ella, a pesar de que trataron de detenerla, y, rodeando el cadáver, al que no le dedicó una sola mirada, se arrodilló sobre el charco de sangre para abrazar a su hija, en medio de un mar de lágrimas.

“No sabría decirle cuántas heridas tenía aquel hombre -dijo el fiscal-; y no lo podría decir jamás porque no lo llevaron a Medicina Forense. Recibimos órdenes expresas; pero, sí puedo decirle que si tenía cien heridas, eran pocas; y me pareció que no todas eran mortales, porque ese hombre, más que morir por las cuchilladas, murió desangrado, y en medio del terror más insuperable... Estaba siendo matado por su propia mujer... Y, aunque tenía heridas de defensa en las manos y en los brazos, no pudo hacer nada para detener a la que lo mataba... Ella dijo que estaba drogado y que había bebido más de media botella de whiskey... Fue cuando ella empezó a hablar; pero, no con nosotros, sino con su madre, que la escuchaba mientras trataba de consolarla; y esta fue la confesión que nosotros obtuvimos, y que, poco a poco nos iba poniendo los pelos de punta...”

“Al contrario, hija; tenés una vida qué vivir, y esa vida debe importarte para que la dediqués a tus hijos, que no merecen lo que han sufrido... Y nosotros estaremos con vos... No te abandonaremos jamás... Incluso, tus propios suegros, los padres de ese hombre mal nacido, están a favor tuyo...”

“Yo confieso que lo maté, mamá. No me importa nada”.

Nació como Judas, para hacer el mal. Y lo que no entendí jamás es cómo esta pobre mujer le soportó más de diez años de malos tratos y de abusos horrorosos, que solo ella y sus hijos le pueden contar... Por mi parte, señor, le he pedido a su jefe que me entregue el cuerpo, para que lo laven en la morgue, y para enterrarlo este mismo día. Y su madre, que lo llora, porque, por supuesto es su madre, está de acuerdo conmigo. Sus hermanos, mis hijos, ya están haciendo los trámites necesarios en la funeraria...”

“El padre de la víctima se acercó a mí y me dijo: Abogado, creo que sabe usted quién soy; y que sabe usted quienes son estas personas. Yo mismo declaro que mi hijo, mi propio hijo, al que he amado con todo mi corazón desde que su madre me dijo que estaba embarazada, merecía esta muerte... Lamento decirlo, pero había maldad en él... Maldad que no sé de dónde heredó... Desde niño era perverso; le gustaba torturar a los animales, y le encantaba jugar con fuego... Una vez quemó a un gato vivo... Y ni los mejores siquiatras pudieron ayudarme a llevarlo por el buen camino.

“Eran las cinco de la mañana, mamá -dijo la mujer-; mi niña se había levantado temprano para bañarse porque empezaba exámenes esta semana; y yo me quedé en la cama; pero estaba sola. Fue allí cuando escuché los gritos de Marcela. Decía: ¡No, papá! ¡Otra vez, no! ¡Por favor, papá!” Me levanté, y vi que la había sacado del baño, desnuda, y que la estaba violando en el suelo... A mi niña de doce años... ¡Y no era la primera vez, mamá! Lo hacía desde que ella tenía seis años... Y me amenazaba con matar a los niños si yo decía algo... La niña no se había quitado el pijama, y él se lo desgarró...

Era como una bestia, y yo salté sobre él para ayudarle a mi niña; y te juro, mamá, que era la primera vez que lo hacía, porque yo le tenía terror a ese hombre... Entonces, él me golpeó; se levantó, y me dio varias patadas, que me dejaron inconsciente por un momento. No sé cuando fue que se llevó a mi hija para nuestro cuarto, pero, sé que allí la violó de nuevo... Pero, para entonces, yo ya estaba decidida a todo. Bajé a la cocina, mientras los gritos de mi hija me taladraban el pecho, y subí...

Lo ataqué con fuerza, y él chilló. Se defendió, me golpeó, me arrancó el camisón de dormir, me pateó; pero estaba herido, y yo lo seguí atacando. ¿Cuántas veces? No sé; pero, cuando ya me faltaban las fuerzas, él cayó al suelo, diciendo muchas cosas, como maldiciones y que no lo dejara morir, y que no lo iba a volver a hacer... Mi miedo se terminó, mamá, y allí, en el suelo, seguí hiriéndolo, mientras la sangre salpicaba todo... Yo estaba ciega...

Había vivido quince años con él, que fueron como quince años en el infierno; en la peor parte del infierno. Recibí golpes, humillaciones, violaciones, me obligaba a drogarme para que tuviera intimidad con hombres que él traía, y que yo nunca había visto; y violaba a mi hija mientras aquellos cerdos se cebaban en mí... Y ese fue mi infierno, mamá... Quince largos años de ese infierno... Y ahora, por su culpa. Tengo que ir a la cárcel... Tengo que pagar el haberlo matado...”.