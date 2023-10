Selección de Grandes Crímenes: Quince años en el infierno

“Señores, -les dijo- solo les pido que alejen a los periodistas de aquí. Ya he hablado con algunos amigos de los medios de comunicación, y no le van a dar publicidad a este caso tan terrible; y les pido que actúen con algo de compasión...”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- LA DNIC. Don Raúl Lagos, maestro de profesión y caballero por naturaleza, es uno de esos Carmilla-adictos que tienen siempre de cabecera a diario EL HERALDO, y lee los casos con especial dedicación y con sumo deleite. Junto a su digna esposa y a su hija Iveth, ha sido fiel a esta sección desde sus inicios, y para él y su familia estas líneas sencillas, en agradecimiento y homenaje sincero, en ocasión de contar uno de los casos más impactantes que han sucedido en Honduras, y que demuestra que los fiscales del Ministerio Público, no es que tienen corazón de piedra, sino que la ley es dura, y ya que no pueden ablandarla, deben apegarse a ella al pie de la letra... A pesar de los momentos en que deben ser acusador, juez y verdugo.

“¿Habló con usted el fiscal general?”.

“Me dijo que dirigiera la investigación de un caso especial, señor, y me dio ciertas indicaciones; pero no me dijo nada acerca de torcer la ley”.