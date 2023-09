Grandes Crímenes: Pachico y el muerto que no sabía nadar

“Pues, no sé decirle, porque como que no se puede reconocer bien; y como aquí está de noche y lo que tenemos son unos focos de mano casi sin baterías...”.

“No, señor, no sé nada de eso. Y si los estoy llamando, es porque son ustedes los encargados de la investigación... Nosotros nos limitamos a custodiar la escena del crimen y a cuidar que los animales no se coman al difunto”.

“Fue una muerte horrible y dolorosa, mi buen amigo. Los que lo mataron, lo hicieron con cólera; pero con una de esas cóleras que no se satisfacen hasta que la víctima no queda del todo destruida...”.

Amanecía. El sol empezaba a asomarse a lo lejos, llenando el cielo de un color vivo que le daba al paisaje un aspecto hermoso, y ya empezaba a verse mejor en aquella parte del río. Aunque los agentes de la DGIC estaban cansados, no se detenían. Ahora, Pachico y dos de sus compañeros estaban requisando un camino de herradura que bajaba hasta el río desde un cerro cercano. Trataron de buscar huellas allí, pero los curiosos que iban y venían, y que ya empezaban a multiplicarse al conocer la noticia, habían borrado cualquier marca de zapato que hubiera quedado de la noche anterior. Sin embargo, los técnicos seguían adelante. Y el esfuerzo dio sus frutos.

“¡Aquí hay algo!” -dijo uno de los muchachos, agachándose en una orilla del camino. Pachico se acercó a él.

“¿Ves eso?” -le dijo el técnico de inspecciones oculares.

“Levantalo” -respondió Pachico.

En una bolsa de plástico pequeña y transparente, de las que se usan para hacer charamuscas, estaban los tres dedos que le había cortado a la víctima. Pachico los revisó, y vio que no tenían cortaduras en las yemas, como los demás.

“Esto nos va a servir para identificar a este hombre”, -dijo.

“Los asesinos deben estar cerca -le dijo uno de los investigadores de homicidios-. Creo que son de la zona, porque conocen bien este lugar, y el hecho de haber llevado el cuerpo hasta la orilla del río, creyendo, tal vez que se lo comerían los animales, me parece que confiaron mucho en sí mismos. Y digo esto porque no ha llovido, y el río no va a crecer en su caudal hasta dentro de un par de meses... Por lo que no creo que hayan tenido la esperanza de que la corriente se llevara el cadáver...”.

“Bueno, -dijo el forense- creo que yo ya nada tengo que hacer aquí... Que los bomberos nos ayuden a levantar el cadáver, y lo llevamos a Tegucigalpa”.

“Estoy de acuerdo” -dijo la fiscal.

“Abogada -le dijo Pachico- creemos que los asesinos están cerca; y si esperamos un poco, tal vez consigamos información que nos permita saber por qué mataron de esa forma a ese hombre... y quiénes lo hicieron”.

En ese momento, por el camino de herradura que bajaba del cerro, llegaron dos hombres, ya maduros, que se quitaron los sombreros en señal de respeto.

“Perdone, señor, -dijo uno de ellos, dirigiéndose a Pachico, que era el más alto de todos-; ¿ya averiguaron quién es el difunto?”.

“Todavía no, señor, -le respondió Pachico-; solo nos han dicho que podría ser un hombre al que le decían el gringo”.

“Pues, si nos permite verlo, tal vez les podamos ayudar en algo...”.

Los bomberos ya habían llevado el cuerpo hasta la orilla, y abrieron la bolsa en que lo habían metido, para que los hombres lo vieran.

“Sí, señor, -dijo el que había hablado con Pachico-, es el gringo...”.

“Y, ¿quién ese el gringo? ¿Por qué le dicen así?”.

“Pues, porque es gringo, señor... De allá, de los yunai... Vino aquí hace como seis meses, o más, para buscar oro, y contrató a varia gente... Pero le gustaba beber demasiado, y cuando estaba borracho trataba muy mal a los empleados... Y...”.

El hombre se detuvo, miró a su compañero, arrugó el sombrero, y le dijo:

“¿Se lo decimos todo, vos?”.

“Pues, sí... Ya abriste la boca, y agoora no hay modo de asilenciarla”.

“Ta güeno...”.

El hombre esperó unos segundos antes de seguir hablando.

“Mire que hace como tres días... Tres, ¿verdá vos?”.

“Tres”.

“Pues, que hace como tres días, dos muchachos que trabajaban con el gringo estaban en sus labores, lavando arena con las bombas, y vino el gringo, borracho y enojado, y empezó a tratarlos mal, a decirles indios sucios, haraganes, ladrones, hijos de... Dios sabe quién, y otras cosas más... Y se les vino encima y golpeó al menor... Y resulta que los dos son hermanos... Y se jueron del río...”.

“Es que así era el gringo, señor..., intervino el segundo hombre. Como se creen dueños de todo el mundo, creen que también pueden pisotear a la gente humilde... Y nosotros también tenemos dignidad, señor... Y no nos gustaba que ese gringo anduviera por todas partes enseñando los montones de dinero que siempre llevaba en las bolsas, y que cuando se emborrachaba les faltara al respeto hasta a las señora casadas... No digo que está güeno que lo hayan matado; pero Dios es el que tiene control de todo, y él permite que los hombres que andan ajuera de sus caminos se estrellen en cada paso, y terminen de mala forma... Como este gringo...”.

Pachico lo escuchaba en silencio.

“Y, ¿ustedes saben quiénes son esos muchachos con los que tuvo problemas este gringo?”.

“Sí, son dos hermanos que viven cerca de la aldea; en una casita sola que les dejaron sus papás... Allí viven ellos solos... Y vale decirle, señor, que desde hace tres días que no se veía a ese gringo, y los mismos tres días hace que no se ven a los dos hermanos por aquí...”.

+Selección de Grandes Crímenes: El olor de la muerte