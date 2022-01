Ambición excesiva de los políticos suicidas tiene al país sumido en crisis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La insensatez de los políticos tiene a Honduras en una crisis que amenaza no solo con traspasar la capacidad de mediación nacional, sino con una parálisis de la administración gubernamental y con llevarse de encuentro la poca institucionalidad existente, consideran diferentes sectores sociales.



Representantes de organizaciones no gubernamentales, empresarios, analistas, dirigentes obreros y la misma Iglesia Católica lamentan que el embrollo político sea generado por políticos suicidas que buscan sus propios intereses, las de sus partidos, de grupos económicos y hasta del narcotráfico y crimen organizado.

Para el analista Eugenio Sosa, si las posiciones se mantienen inamovibles y si no se encuentra una solución -que posiblemente hasta puede ser tercería aceptada por todas las partes-, la situación podría desembocar en una crisis nacional de grandes dimensiones.



A su criterio, los nacionalistas, los liberales y los disidentes deben tomar en cuenta algo, “que Xiomara Castro tiene un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo de trabajar por los problemas nacionales, un acuerdo de trabajar para detener la migración, un acuerdo de que no va a haber Asamblea Constituyente, un acuerdo de que no va a haber reelección; incluso Xiomara ya se reunió con Taiwán, ni siquiera se está dirigiendo a China. Xiomara está en una buena relación con Estados Unidos”.



¿Cómo puede ser legítimo un presidente del Congreso Nacional que sale huyendo en helicóptero y se escuda en un bosque porque no puede darle la cara a un pueblo y se escuda en la virtualidad? ¿Por qué no puede hacer reuniones presenciales?, que convoca en el hemiciclo y una hora antes cambia y se va corriendo para Bosques de Zambrano, cuestionó Sosa.

Salida a la crisis

Entre tanto, el analista Miguel Cálix consideró que cuando se quiere resolver algo se proponen soluciones. “El liderazgo no se demuestra con 80 votos en Zambrano o integrando suplentes en el hemiciclo. Si su discurso es de cambio, entonces deben mostrar capacidad de dialogar”.



“Estamos a la puerta de un nuevo gobierno. Hay que mostrar firmeza, por una parte, pero magnanimidad para resolver los conflictos, cediendo cuando corresponde o imponiendo cuando corresponde”, reflexionó.



A su criterio, “estamos en una crisis, pero todas las crisis tienen salida y estos son eventos que ponen a prueba las capacidades de diálogo, de liderazgo, de gobernanza y la voluntad de actuar a favor del bien común”.

Sobre lo que está sucediendo en el Poder Legislativo, el empresario Juan Ferrera también lamentó que la clase política no aprenda de sus errores ni viendo los ejemplos sobre todo en América Latina. “No están entendiendo cuáles son los sentimientos y aspiraciones de la gente, que es lo que desea. Los hondureños lo que queremos es vivir en paz, en armonía social, con inversiones que den empleo de calidad, porque hay tanta juventud preparada pero no encuentra la oportunidad de un trabajo digno”.



A criterio de Melissa Elvir, directora ejecutiva de la organización Democracia sin Fronteras, lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, “más allá de un problema jurídico es un problema político”, que se resuelve mediante el consenso. Si no hay un diálogo va a generar una crisis sin precedentes que podrá en riesgo la seguridad jurídica y sin esta no habrá inversionistas que vengan al país.



“Una mediación desde el ámbito internacional sería lo más adecuado en caso de no confiar en aquellas figuras de notables que pudieran generar una mediación nacional”, sugirió Elvir.

