La Gaceta publica la junta directiva presidida por Luis Redondo; Enag asegura que no está autorizada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A las 9:30 de la noche del lunes, el Diario Oficial La Gaceta publicó a la junta directiva presidida por Luis Redondo.



La publicación No. 35,830, con fecha 24 de enero de 2022, fue dada a conocer luego de varias horas de tomas afuera de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag).

Por su parte, Thelma Neda, gerente de la Enag, aseguró en HCH que ella no ha autorizado la publicación de esta edición de La Gaceta.

Aclaró que desde el domingo en horas de la tarde las instalaciones están tomadas, por lo que las labores se suspendieron hasta nuevo aviso.

"El día de hoy por la tarde, personas ajenas a la institución ingresando de forma inadecuada, abriendo los portones, cortando los candados, ingresaron a la planta de producción y realizaron el ejemplar de La Gaceta sin la autorización de las gerencia, que en este caso soy yo".

"Definitivamente no tiene la validez necesaria para salir publicada", reiteró.

Neda agregó que "definitivamente no llevaron el procedimiento adecuado, yo no recibí la documentación, no la autoricé para su publicación. Y no solo la gerente general, sino también el coordinador de La Gaceta, somos las personas que autorizamos cuando una Gaceta sale a su publicación".

"Están haciendo este procedimiento sin la debida autorización, entonces lo que amerita es ir ante las autoridades correspondientes para que se haga conforme a lo que dicta la ley", advirtió.

La gerente sigo siendo yo y las atribuciones que me da la empresa y si un documento no está autorizado por la autoridad compentente no tiene la legalidad necesaria.

