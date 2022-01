Primo del presidente del CSJ también sería inhablitado como diputado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la mira de las autoridades electorales se encuentra el diputado electo por Copán, Roy Dagoberto Cruz Pérez, pariente del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez, ya que por su afinidad sanguínea podría quedar inhabilitado como parlamentario.



El caso de Cruz Pérez ha salido a luz pública a razón del también diputado electo por Francisco Morazán, Erasmo Portillo, quien es actualmente yerno del designado presidencial Ricardo Álvarez y la ley prohibe ese nivel de relación familiar.



De acuerdo a lo conocido por EL HERALDO, Roy Cruz Pérez es hijo de Antonia Pérez Rivera, quien es hermana de la señora Sofía Pérez Rivera, la mamá de Rolando Argueta Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, primos por lazos sanguíneos maternos.

El artículo 199 de la Constitución de la República prohibe ser elegido como diputado al cónyuge y los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



No es la primera vez que es cuestionado Cruz Pérez por su parentesco con Argueta, de quien no niega su lazo familiar. En las pasadas elecciones también fue impugnado pero este proceso no tuvo éxito y el entonces Tribunal Nacional de Elecciones lo dio por electo. En ese momento, el representante liberal Erick Rodríguez votó en contra.

Según se informó, el caso de Cruz Argueta se sumaría a una investigación que estaría haciendo el CNE para resolver si procede o no su inhabilitación. Habría que ver si en esta oportunidad tiene la suerte de la vez anterior cuando el pleno por mayoría de votos se inclinó a su favor.