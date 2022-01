Presidencia de Luis Redondo en el Congreso Nacional ya no es tan segura

Luis Redondo es el elegido por el PSH y Libre, pero dentro de Libertad y Refundación aseguran que 20 diputados no apoyan su candidatura. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque Salvador Nasralla aseguró que tenían al menos 72 votos para que Luis Redondo sea presidente del Congreso Nacional, el panorama no parece ser tan claro tras las posturas de diputados en Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal.



El doctor y diputado electo por Libre, Marco Girón, manifestó que “puede ser que nos coman el mandado porque entre nacionalistas y liberales tienen 66 votos y están cabildeando que el presidente del Congreso sea alguien del Partido Liberal. Hemos indagado que 20 compañeros de Libre no apoyan a Luis Redondo, es por ello que le hemos dicho a Luis Redondo que le damos 72 horas para que consiga esos 65 votos, si el viernes -hoy- a las 3:00 de la tarde no tiene los votos yo reconsideraré mi apoyo a favor de un miembro de Libre”, dijo Girón.



Desde el Partido Liberal reconocen que hay sectores interesados en ir en contra de la alianza Libre-PSH, así lo afirmó el dirigente Enrique Ortez.

LEA: Tribunal de Justicia Electoral ha evacuado un 40% de los recursos de apelación



Aunque ha sido desmentido por dirigentes liberales, Ortez asegura que hay un pacto entre Juan Orlando Hernández y Yani Rosenthal que intenta boicotear la candidatura de Luis Redondo e incumplir el acuerdo de la oposición.



“Kikito”, como se le conoce, asegura sin tener pruebas que hay 100 millones de lempiras al servicio de estas fuerzas para dividir la alianza Libre y PSH, boicotear a Luis Redondo a través de Jorge Cálix”.



Por su parte, el nacionalista Antonio Rivera desvirtúo tal pacto aunque dijo que ellos y liberales perfectamente podrían unirse para buscar la presidencia del Legislativo.



“No hay ningún pacto entre el Partido Nacional y Liberal para apoyar a alguien en particular. Sería fácil, 44 nuestros más 22 liberales, uno y uno igual a 68; se coloca -en el Congreso- un presidente liberal y se terminó, pero no es lo mejor para Honduras”, dijo Rivera.

DE INTERÉS: Candidatos del Partido Nacional pasaron de ser los más votados en primarias a no lograr una diputación