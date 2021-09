Congreso pospuso para el martes la aprobación del Fondo de Garantías a transportistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Ruiz, anunció que el Congreso Nacional aprobaría el Fondo de Garantía de 250 millones de lempiras para los transportistas el próximo martes 28 de septiembre de 2021.



El funcionario comentó que se tenía previsto que este viernes iban a sesionar los diputados y uno de los temas a desarrollar sería el Fondo de Garantía, pero no fue posible.

"Se nos comunicó que debido a que las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) y Liberal no quieren sesionar de manera virtual, por eso el proyecto de Ley del Fondo de Garantía para el sector transporte no será aprobado esta semana”, señaló.



Agregó que sostuvieron una reunión con una Comisión Especial del Congreso Nacional y le plantearon la urgencia de aprobar el Fondo de Garantía, "todo fue aclarado, pero lamentablemente hoy no será posible”.

Reunión con sector transporte

Por su parte, para este lunes ha sido convocada a una reunión de la dirigencia del transporte programada para las 10:00 a.m. en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

Y es que los dirigentes del rubro advirtieron que si el fondo no se aprobaba esta semana, se tomarían las carreteras la próxima semana.

“Pero yo les quiero decir a ellos, que desde el IHTT y demás instituciones hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, pero ahora este tema del Fondo de Garantía depende del Congreso”, afirmó.

“Les hacemos un llamado a los dirigentes del rubro para que sean conscientes que esto ya no depende del IHTT. Asimismo, deben ser conscientes que no deben poner en riesgo la economía nacional tomándose las carreteras”, sugirió.