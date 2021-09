EEH y ENEE realizan operativos contra el robo de energía en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH), junto a la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizaron una serie de operativos contra el robo de electricidad en Tegucigalpa, capital de Honduras.



El primero de los operativos tuvo lugar en la colonia Tepeyac de la capital, en donde las cuadrillas del consorcio y la empresa estatal realizaron cortes de energía a viviendas y establecimientos que fueron identificados por el hurto de energía.

LEA TAMBIÉN: Honduras recibe lote de 210,600 vacunas de Pfizer



Daniel Perdomo, miembro de la junta interventora de la ENEE, detalló que en varios de los transformadores detectaron pérdidas del 54%, lo que quiere decir que ese porcentaje es lo que se defrauda.



"En este operativo de ahorita en la mañana el transformador que estamos atacando tiene unas pérdidas del 54%, es decir del 100% de la energía que entra por aquí el 54 se defrauda, así que eso nos obliga a atacar de forma directa y contundente este problema", explicó Perdomo.



Asimismo, el miembro de la interventora de la ENNE adelantó que en la tarde continuarán con los operativos contra el hurto de energía eléctrica en colonias de alta plusvalía, las cuales son una mezcla de residencial y comercial.

8,000 millones de lempiras en pérdidas por hurto

El funcionario detalló que el hecho de que se registren más del 50% en pérdidas quiere decir que al momento de emitir el recibo, por lo que las pérdidas ascienden a un total de 8,000 millones de lempiras a causa del hurto.



Ante esta situación, tanto la ENEE como la EEH han comenzado a trabajar en medidas para frenar las millonarias pérdidas que significa el robo de energía.

ADEMÁS: Presentarán 38 medios de prueba contra Javier Pastor y Carlos Montes



"Esto requiere un esfuerzo tanto de inversión como de capacidad logística tanto de la ENEE como de la EEH de seis puntos porcentuales para reducir las pérdidas. Cada punto porcentual asciende de 12 a 14 millones de dólares, así que es una meta ambiciosa pero necesaria, porque si no hacemos nada el proceso que sigue es que han aumentado las pérdidas a nivel nacional".



Daniel Perdomo manifestó que tienen previsto cumplir con esta meta en los 12 meses por los que estará en funciones la junta interventora de la ENEE.

"Los operativos solo son la punta del iceberg"

El funcionario señaló que los operativos contra el hurto de energía son solamente "la punta del iceberg", ya que a nivel interno vienen trabajando para atacar todo tipo de pérdidas.

"Estos operativos son la punta del iceberg, es decir el abordaje integral de las pérdidas no solo son los operativos a los altos consumidores con mecanismos sofisticados de hurto, hay también todo un trabajo para atacar todo tipo de pérdidas porque no todo es robo directo. Esto que ven aquí solo es una parte de la estrategia integral, estamos trabajando en poner los contadores porque EEH tiene un déficit bastante fuerte y eso como ENEE no lo podemos permitir", sentenció Perdomo.

DE INTERÉS: Dos embarazadas y una doctora murieron por covid-19 en las últimas horas