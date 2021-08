Cuatro de cada 100 inoculados con Sputnik V han hecho cruces de vacuna en Honduras   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a la incertidumbre sobre la llegada del segundo componente, cuatro de cada 100 personas inoculadas con la Sputnik V han hecho cumplido con el esquema producto de haberse sometido a un cruce de vacunas.



Números del Consorcio de Investigadores Covid Honduras y el Observatorio de Covid-19 de Unitec indicaron que la morosidad en la aplicación del componente B obligó a la población a apelar por una alternativa que, hasta el momento, no ha sido aprobada por la Secretaría de Salud.



Otra causa fue el temor al contagio de coronavirus mientras esperaban la segunda dosis de la Sputnik V, un proceso que ha implicado casi tres meses, generando malestar entre el colectivo hacia las autoridades sanitarias.



La muestra del sondeo (hecho el fin de semana) es de 114 participantes, de los cuales, el 15% está dispuesto a realizar el cruce de vacunas pese a que un 40% lo ve como una opción ante la escasez del componente B ruso.

Apelan a otras alternativas

El periodista Efrén Bonilla, por ejemplo, vacunado con el componente A de la Sputnik V en mayo pasado en el país, decidió hacer turismo de vacuna en Estados Unidos para completar el esquema contra el SARS-CoV-2.



"Ni modo, tocó hacer turismo de vacuna. Gracias al estado de Nueva York. Tenía la primera dosis de Sputnik, pero como ahora no viene la segunda dosis, a la mano de Dios me puse la Johnson & Johnson aprovechando que los gringos se la ponen a quien quiera", comentó.



En contraste, según la encuesta, cuatro de cada 10 participantes son trabajadores de medios de comunicación, grupo que, junto a la tercera edad, fueron inoculado con la Sputnik V en Honduras.



Entre abril y mayo pasado se aplicó la primera dosis de la vacuna rusa a 40,000 personas del país, teniendo como cita para el componente en julio y agosto, pero la escasez tiene en incertidumbre al grupo inoculado con esa fórmula.



La Secretaría de Salud aseveró días atrás que el componente B de la Sputnik llegaría a Honduras mañana para cumplir con el esquema de los miles de individuos vulnerables ante las variantes del coronavirus.



Sin embargo, la entidad también precisó que en el caso de no llegar las fórmulas se podría recurrir al proceso de cruce de vacunas.

Ensayo

La desesperación de la población en el país ha propiciado que centenas tomen la decisión de someterse a al cruce de vacunas ante el incierto componente B de la Sputnik.



La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizó este lunes el primer ensayo del cruce de vacunas que involucró a 1,000 voluntarios.



No obstante, el ensayo fue suspendido desde las 12:00 del mediodía por autoridades de la Secretaría de Salud, dijo el neurólogo Marco Tulio Medina, uno de los científicos que lidera el proceso.



"Nuestra intención es proveer una solución a este problema que vivimos. Realmente no sabemos qué es lo que está pasando, pero todo lo que tenga que cumplirse se hará", expresó.



"Es una maravilla este ensayo", dijo una persona de la tercera edad vacunada con la primera dosis de la Sputnik V tras esperar más de tres meses el componente A.



Honduras está a la espera de la llegada de 40,000 componentes B para lograr la cobertura contra el coronavirus de la población inoculada con ese fármaco.