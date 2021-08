"Si no llega la Sputnik-V tendremos que decir que la Sesal es genocida", advierte Doris Gutiérrez  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la promesa dice que mañana llega el segundo componente de la vacuna rusa, la aspirante a Designada Presidencial por la Unidad Nacional Opositora Hondureña (UNOH), Doris Gutiérrez dijo hoy que le da el beneficio de la duda al anuncio hecho por la Secretaría de Salud sobre la llegada de la vacuna Sputnik-V.



En ese sentido, la diputada aclaró que "nosotros no es que queremos desprestigiar al gobierno, pero si ellos han dado su palabra y no la cumplen vamos a tener que decir que nos han puesto en peligro la vida a unos 40,000 ciudadanos hondureños, en su gran mayoría, adultos mayores".



VEA: ¿Qué dice el consentimiento que deben firmar voluntarios de cruce de vacunas?



"He retado públicamente a la ministra de Salud porque ella dijo que la Sputnik-V venía en la segunda quincena de agosto", agregó.



"Le damos el beneficio de la duda, pero si no viene en la fecha prevista, vamos a tener que declarar que tenemos una Secretaría de Salud genocida, porque es un genocidio al que nos quieren mandar alrededor de 40,000 ciudadanos y ciudadanas que nos vacunamos con la primera dosis de la Sputnik-V", dijo Doris Gutiérrez.



Le tomamos la palabra a doña Alba Flores, que confirmó, hace unos días, que la segunda dosis de Sputnik-V vendría en esta semana, escribió la también diputada en su cuenta de Twitter.



ADEMÁS: Culpables tres empleados de Salud que dejaron sin reactivos a pacientes con VIH



"No quisiera pensar que están aplicando una estrategia Hitleriana, cuando mandaban a matar a los judíos a puro gas, en los campos de concentración. No quisiera pensar eso, que tenemos gobernantes que aparentemente no les interesa la vida de nosotros sobre todo los que ya estamos en la adultez mayor", agregó.

Llegada de la vacuna

Por su parte, el ministro coordinador de Gobierno, Carlos Madero, aseguró que calculan que las 40,000 dosis del segundo componente del inoculante ruso lleguen el 10 de agosto a Honduras.



DE INTERÉS: Secretaría de Salud suspende ensayo de cruce de vacunas de la UNAH