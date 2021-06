Calendario: así será la quinta jornada de vacunación contra el covid en Honduras

Quienes acudan a recibir su primera dosis contra el covid-19 deberán llevar los documentos solicitados por las autoridades sanitarias, de lo contrario no podrán aplicarse la vacuna. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La quinta jornada de vacunación contra el covid-19 en Honduras dará inicio este lunes 21 de junio en las principales ciudades del país. La Secretaría de Salud oficializó el calendario que detalla los diferentes puntos de vacunación y los grupos prioritarios para recibir la dosis.



Las autoridades explicaron que la meta inicial es aplicar la primera dosis a 418,860 personas, distribuidas en cinco sectores vulnerables de la población, entre ellos los adultos mayores de 65 años -que son 221,159-, personas de 50 a 59 años con alguna comorbilidad -que suman 131,316-, personas mayores de 12 años con alguna discapacidad (20,592) trabajadores esenciales (44,793) y personal de la salud que está pendiente debido a su reciente ingreso al sistema (1,000).

Requisitos

Las personas que padecen enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades renales crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades hepáticas crónicas, cánceres con inmunosupresión directa con posible inmunosupresión causada por el tratamiento, VIH/Sida, tuberculosis, trastornos neurológicos crónicos, trastornos de células falciformes y obesidad, son considerados pacientes con comorbilidades y deberán presentar su tarjeta de identidad, su carné de citas médicas y una constancia firmada y sellada por el médico tratante.



Por su parte, los adultos mayores de 65 años deberán acudir con su tarjeta de identidad y un recibo de servicios públicos; el personal de salud y empleados esenciales con su tarjeta de identidad y carné de trabajo y las personas con discapacidad su debida identificación y carné que detalle la discapacidad.

Cómo se realizará la inmunización:

En el Distrito Central

Fechas y grupos:



21 de junio: Personas de 57 a 59 años con comorbilidades

22 de junio: Personas de 53 a 56 años con comorbilidades

23 de junio: Personas de 50 a 52 años con comorbilidades



Lugares y horarios:



Sitios fijos de 7:00 a.m a 2:00 p.m:

-Polideportivo de la UNAH

-Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz

-Instituto Técnico Luis Bográn

-Instituto Central Vicente Cáceres

-Universidad Católica

-Villa Olímpica

-Escuela Estados Unidos

-Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

-Escuela Marcos Carías



Sitios móviles de 7:00 a.m a 2:00 p.m:

-Polideportivo de la UNAH

-Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)

-Campo de Parada Marte

En San Pedro Sula

Fechas y grupos:



21, 22 y 23 de junio: Personas de 50 a 54 años con comorbilidades

24 y 25 de junio: Personas de 55 a 59 años con comorbilidades

21 al 25 de junio: Personas con discapacidad mayores de 12 años



Lugares y horarios:

-Universidad Tecnológica de Honduras (Autoservicio): de 8:00 a.m a 2:00 p.m

-Universidad Católica (Autoservicio y peatonal): De 8:00 a.m a 4:00 p.m

-105 Brigada (Autoservicio): 8:00 a.m a 3:00 p.m

Las autoridades de la Sesal aseguran que esta será la campaña de vacunación más grande realizada hasta ahora, con 212,940 dosis de Pfizer, más 187,200 de AstraZeneca que se espera recibir en los próximos días y las adquiridas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

