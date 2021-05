Día de la Madre en pandemia, pero con una cepa más contagiosa y mortal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un Día de la Madre atípico se festejó por segundo año consecutivo este 2021 en Honduras. La pandemia consiguió opacar de nuevo una de las festividades más esperadas e importantes del calendario.



Poco a poco las tradicionales celebraciones del Día de la Madre en las escuelas, iglesias, barrios y colonias o dentro del núcleo familiar van quedando desplazadas por demostraciones de cariño hechas de forma virtual, pues aquellos hijos conscientes han buscado otras opciones para festejar a mamá sin exponerla a contagiarse del covid-19, sin embargo, otros parecen no tener claro el riesgo al que las orillan.



Este 9 de mayo las cámaras de EL HERALDO lograron captar el ambiente que se vive en las calles de la capital, donde a diferencia del 2020 -cuando los comercios atravesaban una fuerte restricción para operar, ante el temor de rebrotes- esta vez tuvieron sus puertas abiertas ofreciendo pasteles, regalos, arreglos florales y toda clase de productos para consentir a las madres hondureñas y aunque esto se traduzca en un beneficio económico para quienes se dedican a estos rubros, también representa un peligro por el alza de casos.

Hombres y mujeres fueron vistos recorriendo los mercados y centros comerciales de la ciudad para comprar obsequios antes de llegar a visitar a sus progenitoras, esposas, suegras, abuelas, tías, primas o amigas y aunque la mayoría portaba una mascarilla correctamente colocada, en la mayoría de estos espacios no se respetó el distanciamiento social recomendado para disminuir las probabilidades de contagio.

Muchos hondureños se volcaron a los comercios para comprar obsequios a sus madres. Foto: David Romero/ EL HERALDO

El mejor regalo es preservar sus vidas

Honduras ha sufrido varias olas de contagio desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, de hecho, la primera gran crecida de casos ocurrió tras la celebración del Día de la Madre, pues solo habían transcurrido dos meses desde que se reportaron los primeros casos y algunas personas aún no entendían la magnitud de lo que una simple visita podría ocasionar.



De acuerdo a un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO, entre cinco y 20 días después de la celebración a las madres los pacientes con síntomas aumentaron hasta siete veces más y los casos confirmados crecieron en 480 por ciento en comparación a los días antes de la festividad.

Y si se considera que científicamente está demostrado que la incubación del virus en el cuerpo humano tarda entre cinco y 15 días para demostrar síntomas, tiene sentido que el incremento de los casos ocurriera una o dos semanas después del segundo domingo de mayo.



El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), es consciente de esa realidad y alertó con un fuerte mensaje a los hondureños: "te vengo a pedir que reflexiones y que cuides a tu viejita, y cómo lo vas a hacer, no visitándola si no vives con ella. ¡No mates a tu madre!, no hagas reuniones, ya vendrán otros días de la madre", dijo a través de un video en sus redes sociales.

Riesgos durante las celebraciones

A más de un año de moverse entre la pandemia y, en muchos casos, de haberse contagiado sin presentar síntomas graves, muchos hondureños parecen no tener temor de desafiar a la enfermedad y desde antes del Día de la Madre comenzaron a abarrotar no solo negocios, sino también terminales de transporte para poder desplazarse hasta donde se encuentran sus madres y aunque esto podría verse como una de las mayores pruebas de cariño, también pone en aprietos los intentos de controlar el patógeno, pues como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el contagio, que comenzó siendo comunitario, pasó a convertirse en un caso de infección masiva, fuera de control.

Probablemente tu madre no sea capaz de cerrarte la puerta de su hogar para evitar contagiarse, pero tú puedes cerrarle la puerta al virus y evitar que llegue a quienes más amas, actuando con responsabilidad. Foto: David Romero/ EL HERALDO







Además, se debe considerar que en las reuniones familiares se corre el riesgo de infectar no solo a las madres, que en muchos de los casos pertenecen a los grupos en riesgos por padecer enfermedades previas o por su avanzada edad, sino también a personas jóvenes y niños, dos de los grupos más apetecidos por las nuevas cepas del virus.



Este rotativo también anunció la llegada de una nueva cepa más contagiosa y fuerte el pasado 28 de abril del presente año, cuando las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Unidad de Vigilancia confirmaron el descubrimiento de los primeros casos de una nueva variante del virus, que está infectando en mayor parte a los jóvenes de entre 20 a 40 años y a los niños en edades de 10 a 19 años, algo nunca visto anteriormente.



Por eso, si deseas demostrarle a tu madre cuánto la amas, lo más importante es que intentes protegerla de esta y otras enfermedades siguiendo los consejos de los expertos y guardando tus propias medidas, para que puedan seguir compartiendo juntos más celebraciones en el futuro.

