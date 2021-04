Saturación en UCI presagia alta mortalidad en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carmelia Ordóñez, de 73 años, murió de coronavirus la noche del sábado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de uno de los centros asistenciales públicos más importantes de Honduras.



Ese deceso es uno entre los más de 5,100 por covid-19 que contabiliza el gobierno en más de un año de vivir con la pandemia.



La también esposa, mamá, abuela y docente de educación primaria oficializó su contagio de SARS-Cov-2 el anterior 22 de marzo tras presentar los síntomas de la enfermedad, por lo que fue obligada por su núcleo familiar a someterse a una prueba de detección en una clínica privada.



Positiva ella y el resto de su círculo, su estado de salud fue cada vez más precario, al punto de tener que recibir oxígeno en una sala de estabilización en un triaje, luego pasó a cuidados intermedios del hospital y, por último, a una UCI a causa de que el 80% de sus pulmones estaban dañados por el virus.



Logró ingresar a UCI en consecuencia de que una persona había muerto en esa sala horas antes, una situación recurrente en los distintos centros médicos del país (que tienen UCI) por la elevada incidencia de los enfermos de covid-19 que ha provocado saturación, dijeron médicos a EL HERALDO Plus.



Un estudio de la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA, por sus siglas en inglés) muestra que los pacientes de coronavirus ingresados en UCI durante los periodos de alta demanda tuvieron un riesgo de mortalidad casi dos veces mayor en comparación con los tratados durante la menor ocupación.

Saturación de salas

Concretamente, cuando la demanda de UCI pasó del 25% al 50% la mortalidad creció, pero el número incrementó todavía más cuando el aforo de esa sala sobrepasó el 75% de capacidad.



En ese sentido, el estudió encontró que aunque aumentaron la capacidad de UCI durante la pandemia, las altas ocupaciones en esas salas están relacionadas con la alta mortalidad.



La investigación, con una muestra de 8,516 pacientes de covid-19 de 88 hospitales de Asuntos de Veteranos de EE UU, también indica que es preciso evitar que los enfermos lleguen a UCI para prevenir la alta incidencia y, por consiguiente, que la mortalidad no se incremente.



En el caso de Honduras, puede que sea muy tarde.



EL HERALDO Plus, a raíz de que ese panorama marca una pauta y puesto que en Honduras las UCI funcionan con su capacidad máxima, analizó el comportamiento de los ingresos diarios en esa sala desde el 26 de marzo de 2020 a 24 de abril de este año.



Los hallazgos de este equipo revelan que actualmente las salas de cuidados intensivos están más ocupadas que nunca, aun en comparación con 2020, entre junio y agosto, cuando se vivió el primer pico de la pandemia.



De hecho, el 23 de abril anterior, con 70 personas ingresadas, ha sido el día con el mayor registro de pacientes en UCI en lo que va de la pandemia en Honduras como consecuencia de la alta incidencia, estimaron galenos.



Otro punto es que posterior a la fiestas de diciembre la incidencia en UCI creció considerablemente y, desde entonces, la ocupación se ha mantenido alta.





Parte oficial

Según la Secretaría de Salud, hasta el reporte del sábado 24 de abril, el 74% de las camas en UCI estaban ocupadas, cifras que se contradicen con las versiones de directores hospitalarios y coordinadores de los triajes.



“Nosotros hablamos a los hospitales para remitir a los pacientes que necesitan con urgencia estar en UCI, pero nos dicen que no hay espacio”, comentó un coordinador de un centro de captación que pidió no ser identificado por las nuevas disposiciones de la Secretaría de Salud que les impiden dar declaraciones.



Mientras que en los hospitales las autoridades piden que se añadan más camas en cuidados intensivos por la demanda, Salud precisa que hay disponibilidad del 26%.



EL HERALDO Plus conoció que la camas de UCI que están vacías se debe a los fallecimientos ocurridos y, también, porque la incidencia varía de acuerdo con la zona geográfica.



“Hay camas disponibles en UCI, esa es una realidad. Lo que está pasando es que hay lugares donde no se están ocupando porque no están llegando enfermos que las requieran y por los fallecimientos que se van dando conforme pasan los días”, dijo una fuente vinculada al sistema sanitario.

Imprecisiones

Para intentar contrarrestar la alta incidencia en las UCI del país, los protagonistas han solicitado a la Secretaría de Salud la contratación de más personal médico y la ampliación del número de camas.

En más de un año y un mes de estar la pandemia del nuevo coronavirus alojada en el territorio nacional, solamente se cuenta con 76 camas en las diferentes salas de cuidados intensivos, una cantidad “muy limitada para los que estamos viviendo”, consideran galenos.



El año pasado, cuando se vivía uno de los momentos mal álgidos, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) adquirió más de 200 ventiladores mecánicos, pero ninguno funcionó para los pacientes que requerían oxígeno por largos tiempos.



“Las autoridades se han equivocado, ha habido una mala administración de la pandemia”, dijo la presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.



Otra de las desventajas para el débil sistema sanitario es que los dos hospitales móviles que están funcionando (en Tegucigalpa y San Pedro Sula) —de los siete que compró Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a un costo de 1,174 millones de lempiras— no cuentan con las capacidades para la atención de infectados de coronavirus.



Esas fallidas compras han generado malestar en varios sectores de la sociedad, pues en Honduras solo se ha vacunado a 61,000 personas de los 5.7 millones de individuos elegibles para lograr la inmunidad de rebaño.



Honduras, hasta el reporte más reciente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), registraba más de 206,000 contagiados y 5,100 defunciones, y la crisis hospitalaria no apunta a bajar.

Mientras se terminan estas líneas, hay una familia, con esperanza, esperando se libere una cama UCI. Tal es el caso de Elvira Cárcamo, una mujer de 68 años, quien aguarda por un en el Hospital Regional Santa Teresa en Comayagua.



La única esperanza hasta este momento es, según los médicos, que alguien se recupere y se le dé de alta o que muera producto del coronavirus, pero la opción la más recurrente por el antecedente que se ha vivido.

