Comerciantes esperan aumento de ventas por el Día de la Madre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El festejo del Día de la Madre, en donde se les honra por el amor y garra que les caracteriza, no solo ayuda a que hijos y madres se unan más, sino que también es una de las fechas más esperadas por los comerciantes.

Las esperanzas de los emprendedores recaen en esta fecha, pues es la segunda temporada del año, después de Navidad, en donde hay mayor auge en las compras de productos.

La fecha sin duda alguna es la oportunidad de recuperar parte de la economía perdida debido a al covid-19.

Sin embargo, Salud recuerda a la población que el virus del covid-19 sigue presente y más fuerte que nunca, por lo que se recomienda evitar los festejos que aglomeren personas para evitar contagios.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Comayagüela, Eliseo Castro, informó que para este año se prevé un aumento en ventas de hasta el 10 por ciento, lo que equivale a unos seis millones de lempiras extra por encima a las ventas diarias, que son 40 a 50 millones, en la zona comercial de la ciudad gemela.

Castro aseguró que la expectativa de ingresos es significativa para que las micro, pequeña y mediana empresa pueda mantenerse por un tiempo y conservar los empleos.

“Si bien es cierto, la fecha no es la solución para recuperar la economía, pero sirve como paliativo importante para mejorar la economía golpeada”, consideró Castro.

Ambiente comercial

Desde esta semana se han comenzado a observar locales decorados en honor a las reinas del hogar, muchos de ellos ofrecen descuentos en sus productos y otros rodeados de rosas, cartas, globos y demás detalles alusivos a las madres.

Mirna Aburto, emprendedora del mercado Zonal Belén, expresó que su negocio de venta de ropa y accesorios para dama en estos dos últimos días ha conseguido más visitas.

“Es una fecha en donde recibimos bastantes clientes dispuestos a comprar nuestros productos, esperamos que para el fin de semana las ventas sean más grandes”, compartió Aburto. Los negocios de ropa, flores y electrodomésticos son los más visitados por los clientes.

También los restaurantes preparan promociones para este día, con servicio a domicilio. No obstante, el panorama no se muestra favorable para los vendedores ambulantes que ofrecen los productos en el centro de la capital, quienes manifiestan que estos días no han tenido muchas ventas y esperan que el fin de semana sea mejor.

“Nosotros acordamos tener un horario los viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. mientras que sábados y domingos de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. pero nuestra esperanza en vender son los días de semana y miramos corto el tiempo”, lamentó Mario Velásquez, representante de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Economía Informal de Honduras (Anatreinh).

Por tal razón, piden a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que para este fin de semana se les permita cambiar el horario y trabajar el viernes de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. y el sábado y domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

EL HERALDO intentó comunicarse con las autoridades edilicias, para conocer la respuesta a la propuesta de los vendedores, pero no se obtuvo respuesta.

