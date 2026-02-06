  1. Inicio
Profesora latina gana 3.2 millones de dólares en concurso de televisión en España

La profesora universitaria Rosa Rodríguez alcanzó el récord histórico del programa español "Pasapalabra" tras medio año de competencia frente a las cámaras

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 12:23
Rodríguez, de 32 años, nació en la localidad argentina de Quilmes y se crió en la región española de Galicia.

 Foto: EFE

Madrid, España.- La concursante Rosa Rodríguez, nacida en Argentina y criada en España, ha ganado el mayor premio acumulado del concurso televisivo español "Pasapalabra", 2,716,000 euros (3.2 millones de dólares), y se muestra "encantada" de que más del 40% de esa cantidad se destine a impuestos.

Así podrá devolver a la sociedad todo lo que le ha permitido estudiar, formarse y disfrutar de servicios públicos, según argumentó este viernes en declaraciones a EFE.

"Lo que me va a llegar a la cuenta es más que suficiente para cubrir lo que yo buscaba, que era tranquilidad", comenta sobre el premio y la parte que corresponde a la hacienda pública.

Después de seis meses y 307 programas en pugna con otro concursante, Rodríguez consiguió completar el "rosco final" de este concurso que emite la televisora Antena 3, consistente en acertar, en un tiempo limitado, palabras o nombres que comienzan o contienen cada una de las letras del abecedario.

El concurso promedia una audiencia diaria del 20.3 %, pero el desenlace llegó al 25% de todos los espectadores de televisión cuando se emitía la noche pasada.

Rodríguez consiguió responder a la última letra que le quedaba pendiente cuando tan solo disponía de tres segundos. Con la M: apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.

Y ella, temblando, pronunció el apellido correcto, "Morrall", y el público estalló en aplausos

Es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la televisión durante la pandemia de la covid-19.

 (Foto: EFE)

Es profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza.

Rodríguez considera su triunfo no solo como algo individual, sino también familiar y, en parte, colectivo.

"Devolver bastante de todo lo que he recibido, sobre todo en educación y en servicios públicos de los que he disfrutado y disfruto, me parece lógico", apuntó la concursante, que asegura sentirse cómoda contribuyendo con su dinero a la sociedad.

Una reflexión que conecta con su preocupación por la falta de estabilidad que afrontan los jóvenes, especialmente en el acceso a una vivienda, uno de los mayores problemas sociales de España.

Su modo de vida seguirá siendo sencillo: "El dinero es tranquilidad, comprar tiempo y paz mental", insistió.

Y ahora, tiene como prioridad inmediata recuperar el tiempo perdido: volver a estar con amigos, retomar rutinas y disfrutar de la normalidad. Más adelante, planeará algún viaje con la familia, sin hacer ya tantos números. Y si puede ser a Argentina, donde nació, mucho mejor.

