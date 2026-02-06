Profesora latina gana 3.2 millones de dólares en concurso de televisión en España

Madrid, España.- La concursante Rosa Rodríguez, nacida en Argentina y criada en España, ha ganado el mayor premio acumulado del concurso televisivo español "Pasapalabra", 2,716,000 euros (3.2 millones de dólares), y se muestra "encantada" de que más del 40% de esa cantidad se destine a impuestos.

Así podrá devolver a la sociedad todo lo que le ha permitido estudiar, formarse y disfrutar de servicios públicos, según argumentó este viernes en declaraciones a EFE.

"Lo que me va a llegar a la cuenta es más que suficiente para cubrir lo que yo buscaba, que era tranquilidad", comenta sobre el premio y la parte que corresponde a la hacienda pública.

Después de seis meses y 307 programas en pugna con otro concursante, Rodríguez consiguió completar el "rosco final" de este concurso que emite la televisora Antena 3, consistente en acertar, en un tiempo limitado, palabras o nombres que comienzan o contienen cada una de las letras del abecedario.

El concurso promedia una audiencia diaria del 20.3 %, pero el desenlace llegó al 25% de todos los espectadores de televisión cuando se emitía la noche pasada.