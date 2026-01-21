Jóvenes latinoamericanos se informan entre memes y videos cortos, según un estudio

Bogotá, Colombia.- Instagram y TikTok se han convertido en la principal puerta de entrada a la información para los jóvenes latinoamericanos, que hoy se informan de manera fragmentada entre memes, videos cortos y contenidos definidos por algoritmos, según un estudio publicado en Bogotá este miércoles. La investigación, titulada 'Transiciones: consumos informativos emergentes en estudiantes de comunicación en América Latina', fue realizada por la Red Internacional Investigar en Red en colaboración con la universidad Politécnico Grancolombiano y se basó en las respuestas de cerca de 3.000 estudiantes de 33 instituciones de educación superior de la región.

El estudio evidencia una transformación acelerada en las rutinas informativas juveniles, marcadas por un consumo rápido, visual y no planificado, en el que las noticias aparecen mezcladas con entretenimiento y contenidos personales dentro de las redes sociales. "La mayoría de los jóvenes no busca activamente informarse, sino que se encuentra con las noticias mientras navega", señala el informe.

Formatos breves y directos