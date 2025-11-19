Las reinas latinas en el exilio: historias del Miss Universo

Miami, Estados Unidos.- Un récord de cinco mujeres nacidas o elegidas en Estados Unidos compiten este año en el Miss Universo, ya sea por representar al país norteamericano, a las latinas o al exilio cubano y nicaragüense, lo que organizadores y participantes defienden como parte de una nueva era del certamen, que concluye esta semana en Tailandia. "Lo aplaudo porque ahora más que nunca la nacionalidad y la identidad no están definidas por el lugar en el que naciste", dijo a EFE la conductora mexicana Jacqueline Bracamontes, Miss México en 2000 y presentadora de Miss Universo.

Reinar desde el exilio

El fenómeno trasciende el concurso y roza la política. La miamense Lina Luaces Estefan es la segunda Miss Cuba elegida en el exilio en Miami después de más de cuatro décadas de ausencia de la isla en el certamen. En 2024 la primera reina fuera de Cuba despertó curiosidad y entusiasmo de cubanos dentro de la isla y en el exilio, aunque esta vez la prensa asociada al Gobierno castrista, que prohibió el concurso en 1960, criticó a la participante en Cubadebate. "Lina no nació en la mayor de las Antillas. Representó a la provincia de Santiago de Cuba en Miss Universo Cuba, concurso que por segundo año consecutivo se realiza en Miami, y nunca ha pisado esta región oriental. Ni siquiera habla fluido el español", indica la publicación '¿Quién define qué es "ser Cuba" en Miss Universo?. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En tanto, la actual Miss Nicaragua, Itza Castillo, nacida en Managua, obtuvo el apoyo del exilio en Miami y el silencio del Gobierno de Daniel Ortega, que expulsó el concurso durante el reinado como Miss Universo 2023 de Sheynnis Palacios, la última Miss Nicaragua elegida en ese país.

Prince Julio César, director de Miss Cuba, aseguró a EFE que "muchos de estos concursos se realizan fuera de los países porque los gobiernos han cerrado las oportunidades a las chicas que viven allí". "Una vez que la gente conoce a sus 'misses', termina enamorándose de ellas, porque son muchachas disciplinadas, trabajadoras y con muchas ganas de representar a su banda lo mejor posible", sostuvo. Entre tanto, la californiana Nadia Mejía sí recibió críticas en Ecuador por mudarse al país sudamericano para obtener la corona tras perderla en Estados Unidos y por su acento al hablar español. "El verdadero idioma es el del corazón, el amor", responde ella cuando se le inquiere sobre el tema. El artista ecuatoriano Danilo Carrero, quien junto a Bracamontes conducirá la gala final del viernes en Tailandia (noche del jueves en Honduras), expresó sentirse "orgulloso de que Nadia represente" a Ecuador. "Siento que sus raíces son ecuatorianas y tiene tanto derecho como cualquiera a llevar nuestra bandera en el pecho", comentó. Para el también futbolista, "tener reinas de belleza representando el país de sus ancestros es una práctica" vista "en el fútbol desde hace muchos años, no hay nada diferente".

¿Es legal?