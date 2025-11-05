  1. Inicio
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?

Conoce a las candidatas que prometen dar la sorpresa y llevar la corona de Miss Universo a la región en su edición número 74

  • 05 de noviembre de 2025 a las 12:02
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
1 de 15

El "Team Centroamericano" se consolida como uno de los grupos más fuertes y preparados en Miss Universo 2025.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
2 de 15

Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo.

Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
3 de 15

De 31 años, Fuentes es una de las participantes con mayor trayectoria profesional. Estudió Relaciones Internacionales y ha colaborado con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Asegura que su objetivo es representar a Honduras con integridad y compromiso.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
4 de 15

Bella Zabaneh, Miss Belice Universo.

Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
5 de 15

De 21 años, nació en Dallas, Texas, hija de madre estadounidense y padre beliceño. Graduada en Estudios Internacionales, Zabaneh fue coronada en junio y ha manifestado su interés en promover el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
6 de 15

Mahyla Roth, Miss Costa Rica Universo.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
7 de 15

La representante costarricense, de 26 años, domina cuatro idiomas: español, inglés, suizo y alemán. En diversas entrevistas ha destacado la importancia de la salud mental y el respeto hacia la diversidad corporal, temas que busca visibilizar durante su participación en el certamen.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
8 de 15

Giulia Zanoni, Miss El Salvador Universo.

Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
9 de 15

Con 21 años, Zanoni cuenta con experiencia en certámenes internacionales. Ha competido en Miss Teen Mundial, Teen Mesoamérica Internacional y Miss Grand International, donde llegó al Top 20. Estudia Relaciones Internacionales y combina su carrera universitaria con el modelaje.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
10 de 15

Raschel Paz Archila, Miss Guatemala Universo.

Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
11 de 15

A sus 24 años, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Habla español, inglés y alemán. Su labor se enfoca en la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género, causas que ha impulsado a través de su plataforma como reina de belleza.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
12 de 15

Itza Castillo, Miss Nicaragua Universo.

Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
13 de 15

Tiene 30 años y una carrera consolidada en el modelaje. Migró a Estados Unidos en 2021, donde continuó su desarrollo profesional. Representará a Nicaragua con la intención de visibilizar el esfuerzo de la comunidad latina en el extranjero y su vínculo con las raíces centroamericanas.

 Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
14 de 15

Mirna Caballini, Miss Panamá Universo.

Foto: Instagram
¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?
15 de 15

Con 22 años, Caballini combina su experiencia en modelaje con formación artística. Domina los idiomas inglés, español e italiano. Además de su preparación académica, destaca en oratoria, danza y expresión corporal. Su propósito es proyectar una imagen de Panamá moderna y diversa.

 Foto: Instagram
