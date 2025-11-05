¿Quiénes son las candidatas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025?

El "Team Centroamericano" se consolida como uno de los grupos más fuertes y preparados en Miss Universo 2025.
Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo.
De 31 años, Fuentes es una de las participantes con mayor trayectoria profesional. Estudió Relaciones Internacionales y ha colaborado con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Asegura que su objetivo es representar a Honduras con integridad y compromiso.
Bella Zabaneh, Miss Belice Universo.
De 21 años, nació en Dallas, Texas, hija de madre estadounidense y padre beliceño. Graduada en Estudios Internacionales, Zabaneh fue coronada en junio y ha manifestado su interés en promover el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades.
Mahyla Roth, Miss Costa Rica Universo.
La representante costarricense, de 26 años, domina cuatro idiomas: español, inglés, suizo y alemán. En diversas entrevistas ha destacado la importancia de la salud mental y el respeto hacia la diversidad corporal, temas que busca visibilizar durante su participación en el certamen.
Giulia Zanoni, Miss El Salvador Universo.
Con 21 años, Zanoni cuenta con experiencia en certámenes internacionales. Ha competido en Miss Teen Mundial, Teen Mesoamérica Internacional y Miss Grand International, donde llegó al Top 20. Estudia Relaciones Internacionales y combina su carrera universitaria con el modelaje.
Raschel Paz Archila, Miss Guatemala Universo.
A sus 24 años, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Habla español, inglés y alemán. Su labor se enfoca en la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género, causas que ha impulsado a través de su plataforma como reina de belleza.
Itza Castillo, Miss Nicaragua Universo.
Tiene 30 años y una carrera consolidada en el modelaje. Migró a Estados Unidos en 2021, donde continuó su desarrollo profesional. Representará a Nicaragua con la intención de visibilizar el esfuerzo de la comunidad latina en el extranjero y su vínculo con las raíces centroamericanas.
Mirna Caballini, Miss Panamá Universo.
Con 22 años, Caballini combina su experiencia en modelaje con formación artística. Domina los idiomas inglés, español e italiano. Además de su preparación académica, destaca en oratoria, danza y expresión corporal. Su propósito es proyectar una imagen de Panamá moderna y diversa.