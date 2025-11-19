Los mejores trajes de gala que deslumbraron en el Miss Universo 2025

Diseños con pedrería, bordados sofisticados y combinaciones de colores llamativos captaron la atención de los jueces y del público en la noche de gala del Miss Universo. ¿Quiénes fueron las mejor vestidas ese día? Aquí te lo mostramos:
Miss Croacia 2025 lució un vestido entallado, descubierto en los hombros y con una abertura sensual en la pierna.
Sabrina Maged, Miss Egipto, encantó con un vestido azul con escote en los costados, un detalle de alas en el pecho y una capa que le dio realce.
Hanin Al Qoreishy, Miss Irak, sin duda alguna se robó la atención del público con su espectacular vestido color negro y dorado.
Monique Sonne, Miss Dinamarca 2025, lució un espectacular vestido rosado con una capa a juego, resaltado con pedrería.
El orgullo hondureño fue Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, quien portó un vestido azul y dorado, con detalles en los hombros y guantes que le dieron un toque de elegancia.
Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, engalanó el escenario con un vestido bordado con piedras y lentejuelas doradas; el toque en el cuello resalta a la guatemalteca.
Carmen Ismelda derrochó elegancia con un vestido anaranjado llamativo, cuyo cuerpo estaba cubierto de pedrería desde los hombros hasta el final de la prenda.
Melissa Queenie, Miss Haití, resaltó con su bello vestido blanco, decorado con pedrería, al igual que los demás. La capa le dio el toque que el atuendo necesitaba para destacar en la pasarela.
Un estilo similar, pero más cubierto, uso Miss Indonesia, Sanlie Liu.
Lattana Munvilay, Miss Laos, usó un vestido más sencillo, pero elegante para la pasarela.
Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, portó un vestido llamativo en tonos entre amarillo y dorado, con una diadema a juego en la cabeza y escotes en los costados y hombros.