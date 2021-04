Axel López no ha cumplido contrato de hospitales móviles y hace lo que él quiere

Como no hay un contrato que certifique la compra de los hospitales móviles, Invest-H no puede exigir que completen la instalación. Foto: El Heraldo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras las autoridades hondureñas buscan sentenciar a los culpables por la compra de los siete hospitales móviles que aún no funcionan, la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) asegura que no puede reparar algo que se hizo mal desde el inicio.

José Leva Bulnes, presidente de la Junta Interventora de la institución, señaló que como al proveedor Axel López se le pagó por adelantado la compra del equipo, no ha cumplido con el compromiso de llave en mano.

Justificó que ellos llegaron en agosto y ya se habían comprado los hospitales móviles pero no habían llegado todos, ni se había instalado ninguno.

Recordó que los dos instalados, el de San Pedro Sula y Tegucigalpa, estaban en el puerto cuando ellos asumieron las riendas de Invest-H, los demás hospitales fueron llegando a medida ellos fueron presionando al proveedor.

LEA: Pericia biomédica, una clave para procesar a Marco Bográn por el caso de hospitales móviles

Sin documentos

“Lamentablemente no han llegado en las condiciones de solo instalarlos y encenderlos, sino en condiciones que no son las adecuadas y nosotros le hemos reclamado al proveedor, el señor Axel López, que los repare, pero no lo hace”, declaró.

El problema es la falta de argumento técnicos legales para Invest-H, porque no se firmó ningún contrato y esto ha provocado que López haga las cosas en el tiempo que él quiere.

Afirmó que todos los días le mandan un reclamo a López, sobre todo por el problema del aire acondicionado, pero no cumple, porque no hay documentación de respaldo, además ya fueron pagados.

TAMBIÉN: Fiscal Chinchilla: Con dinero de hospitales móviles 'se pudo haber vacunado a millones'